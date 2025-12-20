'Ponle Freno' alerta que seis de cada diez personas piensan que la seguridad de los peatones está igual o peor que antes

Aunque se han tomado medidas como los nuevos límites de velocidad en vías urbanas, más del 70% de los españoles cree que la seguridad de los peatones en sus ciudades de residencia es igual o peor que hace unos años. Además, la mitad de la población española asegura que es posible que se reduzca el número de víctimas mortales y heridos graves al 50% en 2030.

Todo esto son las conclusiones del último informe del Centro de Estudios y Opinión PONLE FRENO-AXA de Seguridad Vial sobre la Percepción de los Peatones en España. Este además recoge que las ciudades que son, en opinión de los encuestados, las más seguras para los peatones son Madrid y Barcelona. Dos ciudades que contrastan con el resto del top 10 compuesto, entre otras, por Zaragoza, A Coruña, Oviedo o Vitoria, ciudades con muchos menos habitantes.

Las opiniones de los peatones están basadas en varios criterios, como el número de calles peatonales, el respeto por parte de los conductores y de los peatones a las normas de circulación. También se tienen en cuenta medidas que se podrían adoptar en sus ciudades de residencia para que los peatones transiten tranquilos, por ejemplo, una mejor iluminación de los pasos de cebra, unas multas más imponentes o más señales viales que adviertan a los conductores.

España fue el primer país del mundo en implantar los 30 km/h como límite genérico de velocidad para las vías urbanas

Esta medida, que afecta a todas las vías urbanas con un solo carril por sentido, afecta al 80% de las calles y lleva vigente desde 2021. Casi cinco años después, solo un 25% opina que esta medida no ha mejorado la situación de los peatones, pero porque los vehículos no respetan el límite. En contraposición, seis de cada diez consideran que esta medida ha mejorado la seguridad.

La encuesta también recoge la necesidad de los ciudadanos de imponer mayores sanciones a los peatones. Ocho de cada diez personas creen que se debería multar a quien cruce el semáforo en rojo o mirando al móvil. Sanciones que según los encuestados reducirían en gran medida los accidentes viales y mejorarían la situación de vehículos y peatones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.