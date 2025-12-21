Detenido por instalar dispositivos de localización en el coche de su exmujer para seguir todos sus movimientos

La Policía ha detenido en Melilla a un hombre acusado de acosar a su expareja tras presuntamente colocar dispositivos de localización en los vehículos que ella y su hermana utilizaban habitualmente, con el objetivo de conocer sus desplazamientos tanto por la ciudad autónoma como por Marruecos, según ha informado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de Policía..

La investigación se inició después de que la hermana denunciara el hallazgo de dos objetos sospechosos adheridos a los bajos de ambos coches. Según explicó la afectada, llevaba más de un año separada de su marido y se lo encontraba continuamente en distintos lugares sin explicarse cómo podía conocer sus movimientos.

Dispositivos ocultos y seguimiento constante

El caso fue asumido por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, en coordinación con la Unidad de la Familia y Mujer (UFAM), que activó medidas preventivas ante una posible situación de riesgo. Tras un análisis técnico exhaustivo, los agentes comprobaron que los dispositivos estaban diseñados para la localización y seguimiento mediante tecnología inalámbrica de baja energía.

Aunque no utilizaban GPS, estos aparatos utilizaban la conexión con teléfonos móviles cercanos de una determinada marca, que actuaban como nodos para retransmitir la información y permitir así un seguimiento continuo con un consumo mínimo de batería. Las pesquisas permitieron identificar al titular de ambos dispositivos, que resultó ser el excónyuge de la mujer. Presuntamente, los había fijado con silicona en los bajos de los vehículos, lo que permitía rastrear los desplazamientos en tiempo real.

Acoso psicológico y vulneración de la intimidad

Una vez recibido el informe técnico, la UFAM procedió a la detención del sospechoso por un delito de acoso en el ámbito de la violencia de género. El hombre ha sido puesto a disposición judicial.

Aunque la víctima no denunció agresiones físicas, sí relató haber sufrido malos tratos psicológicos continuados. Según su testimonio, desde la ruptura le ha resultado imposible rehacer su vida debido a la presencia constante de su exmarido allá donde se desplazara, una situación que le provocó un grave malestar emocional, una clara vulneración de su privacidad y un riesgo evidente para su integridad personal.

