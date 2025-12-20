Prisión permanente revisable para un policía local por matar a una anciana tirándola por las escaleras tras intentar asesinarla días antes

Un policía local de Madrid, Fernando R.C., organizó un plan para quedarse con la herencia de una mujer de 83 años. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia ha decidido endurecer la condena de más de 39 años de cárcel establecida por la Audiencia Provincial de Madrid, elevándola a prisión permanente revisable tras considerar acreditada la especial vulnerabilidad de la víctima y al entender que todo formaba parte de un plan previo para quedarse con su herencia.

Los hechos se remontan a 2023, cuando el agente provocó deliberadamente un accidente de tráfico con la intención de matar a la anciana y convertirse en su único heredero. La mujer sobrevivió, pero quedó gravemente lesionada, necesitaba oxígeno y no podía caminar sin ayuda.

Veinte días después, el policía acudió a su domicilio en Ciempozuelos y la empujó por las escaleras cuando se encontraba sola en casa, lo que causó su muerte. Según recoge la sentencia, el acusado se aprovechó de la extrema debilidad física de la víctima, tanto por su edad como por las secuelas del accidente previo que él mismo había provocado.

De 39 años de prisión a prisión permanente revisable

La Audiencia Provincial había impuesto inicialmente 39 años y seis meses de cárcel: 22 años por asesinato consumado, 10 por asesinato en grado de tentativa, seis años por falsedad documental en concurso con estafa y otro año y medio por un segundo delito de falsedad.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid eleva la pena por el asesinato a prisión permanente revisable y considera que el delito de falsedad fue continuado, aumentando esta condena hasta los ocho años. También ha fijado una indemnización de 557.428 euros para la hija de la víctima.

Los magistrados subrayan que concurren varios agravantes: la edad avanzada de la mujer, su estado de salud, el carácter sorpresivo del ataque y la superioridad física y profesional del acusado, que además era policía local.

Anulados el testamento y el control de las cuentas

La sentencia confirma asimismo la nulidad del testamento falsificado y del poder notarial que el acusado utilizó para hacerse con el control de las cuentas bancarias de la víctima. El tribunal mantiene la absolución de la exmujer del condenado, al no considerar probado su conocimiento del plan.

El fallo desestima por completo el recurso del acusado, que negaba los hechos y alegaba vulneración de derechos fundamentales. La resolución supone uno de los pocos casos en Madrid en los que se impone la prisión permanente revisable por el asesinato de una persona especialmente vulnerable.

