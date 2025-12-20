Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

ASESINATO

Prisión provisional para un hombre acusado de matar a cuchilladas a su compañero de piso en Lorca

Se trata del tercer crimen investigado en Lorca, Murcia, este año.

La Polic&iacute;a cree que la ca&iacute;da desde un s&eacute;ptimo piso de un ni&ntilde;o de diez a&ntilde;os en Palma fue accidental

La Policía cree que la caída desde un séptimo piso de un niño de diez años en Palma fue accidentalEUROPAPRESS

Publicidad

Lola Márquez Romero
Publicado:

El titular del Juzgado número 3 de Lorca ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado de matar a su compañero de piso en esta localidad.

Según ha informado La Verdad, el autor es un hombre de 34 años y nacionalidad marroquí que vivía con la víctima, de 23 años y la misma nacionalidad, en un piso ocupado en el paseo de Los Ángeles, en el barrio de Fuerzas Armadas. El crimen tuvo lugar en el mismo domicilio a causa de una discusión entre ambos.

Al detenido se le investiga en un procedimiento abierto por delito de homicidio, según han señalado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Se trata del tercer crimen investigado en Lorca este año tras el asesinato de un ciudadano senegalés en marzo en un bar de la pedanía de Purias, y la muerte por disparos de un ciudadano italiano y otro marroquí en las diputaciones de Garrobillo y Ramonete el pasado mes de octubre.

Otro caso de asesinato: Detenido un hombre por matar a su compañero de piso con una mancuerna en Valencia

Los hechos tuvieron lugar hace unas semanas en una vivienda del barrio valenciano de Nou Moles, donde un varón mataba a golpes a su compañero de piso. El autor del homicidio ya ha sido detenido. Pasadas las 21.00 horas, un hombre llamaba al teléfono de emergencias informando de que su compañero de piso, que estaba en tratamiento psiquiátrico, mostraba una actitud muy agresiva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Noticias de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Publicidad

Sociedad

Foto de un patinete eléctrico

Muere atropellada una joven de 20 años que circulaba en patinete en Barcelona

La Policía cree que la caída desde un séptimo piso de un niño de diez años en Palma fue accidental

Prisión provisional para un hombre acusado de matar a cuchilladas a su compañero de piso en Lorca

Detenido un pedófilo con contenido pornográfico donde mantenía relaciones sexuales con niños de entre 8 y 12 años

Detenido un pedófilo con contenido pornográfico donde mantenía relaciones sexuales con niños de entre 8 y 12 años

Policía de Palma de Mallorca
Sucesos

Roba la identidad a su primo en un control policial para evitar entrar en prisión en Palma de Mallorca

Los Mossos detienen a un hombre que introducía dinero falso fabricado en Bulgaria
Falsificación de dinero

Los Mossos detienen a un hombre que introducía dinero falso fabricado en Bulgaria

Noticias de hoy, jueves 2 de octubre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 20 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Imagen de archivo de un camión de Bomberos de Granada.
INCENDIO

Muere un hombre y dos personas resultan intoxicadas en un incendio en Córdoba

Los hechos han ocurrido en una casa de campo en la localidad de Aguilar de la Frontera, que ha quedado inhabitable.

Imagen de archivo del onterior de un aeropuerto.

Acusada una familia de intentar embarcar a una anciana muerta en un vuelo de Málaga a Londres para ahorrase la repatriación

Okupas en Badalona

Los desalojados del B9 acampan bajo una salida de la C-31 en Badalona

Golpe policial a los ladrones de narcos: frustran el robo de dos toneladas de hachís ocultas en una 'guardería' de Málaga

Golpe policial a los ladrones de narcos: frustran el robo de dos toneladas de hachís ocultas en una 'guardería' de Málaga

Publicidad