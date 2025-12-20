Prisión provisional para un hombre acusado de matar a cuchilladas a su compañero de piso en Lorca

El titular del Juzgado número 3 de Lorca ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado de matar a su compañero de piso en esta localidad.

Según ha informado La Verdad, el autor es un hombre de 34 años y nacionalidad marroquí que vivía con la víctima, de 23 años y la misma nacionalidad, en un piso ocupado en el paseo de Los Ángeles, en el barrio de Fuerzas Armadas. El crimen tuvo lugar en el mismo domicilio a causa de una discusión entre ambos.

Al detenido se le investiga en un procedimiento abierto por delito de homicidio, según han señalado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Se trata del tercer crimen investigado en Lorca este año tras el asesinato de un ciudadano senegalés en marzo en un bar de la pedanía de Purias, y la muerte por disparos de un ciudadano italiano y otro marroquí en las diputaciones de Garrobillo y Ramonete el pasado mes de octubre.

Otro caso de asesinato: Detenido un hombre por matar a su compañero de piso con una mancuerna en Valencia

Los hechos tuvieron lugar hace unas semanas en una vivienda del barrio valenciano de Nou Moles, donde un varón mataba a golpes a su compañero de piso. El autor del homicidio ya ha sido detenido. Pasadas las 21.00 horas, un hombre llamaba al teléfono de emergencias informando de que su compañero de piso, que estaba en tratamiento psiquiátrico, mostraba una actitud muy agresiva.

