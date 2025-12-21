Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

CONDENA

A prisión por burlarse durante años de una compañera con acondroplasia: llamadas en oculto para contratarla en el "circo de los enanos"

La Audiencia de Alicante impone además una indemnización de 6.000 euros y una orden de alejamiento de tres años y medio a dos empleadas de limpieza que vejaron de forma continuada a una trabajadora, a la que llamaban “la enana”.

Fachada de la Audiencia Provincial de Alicante

Fachada de la Audiencia Provincial de AlicanteEuropa Press

Publicidad

Lola Márquez Romero
Publicado:

La Audiencia de Alicante impone además una indemnización de 6.000 euros y una orden de alejamiento de tres años y medio a dos empleadas de limpieza que vejaron de forma continuada a una trabajadora, a la que llamaban “la enana”

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a dos mujeres que trabajaban como empleadas del servicio de limpieza de un consultorio médico de Benidorm (Alicante) a seis meses de prisión por un delito de odio, tras considerar probado que vejaron y se burlaron de forma reiterada de una compañera que padece acondroplasia. Además de la pena de cárcel, la sentencia impone una indemnización de 6.000 euros por daños morales y una orden de alejamiento de la víctima durante tres años y seis meses.

Según el fallo, al que ha tenido acceso la agencia EFE, los hechos se produjeron entre diciembre de 2020 y julio de 2022 y tuvieron su origen en una disputa laboral que derivó en una conducta continuada de humillación y acoso. Las acusadas se referían habitualmente a la trabajadora como “la enana” y realizaban comentarios burlones relacionados con su condición física en el propio centro de trabajo.

Descalificaciones constantes

El tribunal considera acreditado que las condenadas llevaron a cabo llamadas telefónicas desde números ocultos para mofarse de la víctima, llegando incluso a decirle que había sido contratada en “el circo de los enanos” como trapecista. En otro de los episodios, convencieron a un conocido para que la llamara en tono amenazante y profiriera expresiones vejatorias por razón de su discapacidad, calificándola a ella y a su pareja como “híbridos” y describiéndola como una persona “corta”.

Este comportamiento continuado llevó a la trabajadora a presentar denuncias ante la Policía Nacional en 2021. Durante el juicio, las acusadas defendieron que se trataba de simples bromas y mostraron su arrepentimiento, pero la sala rechaza este argumento. En la sentencia se señala que la reiteración de los hechos y el carácter anónimo de algunas acciones generaron en la víctima una clara sensación de persecución y hostigamiento.

La Audiencia absuelve a una tercera limpiadora también juzgada al no considerar probada su participación activa en los hechos, pese a haber estado presente en algunos episodios. La resolución no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un plazo de diez días.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Golpe policial a los ladrones de narcos: frustran el robo de dos toneladas de hachís ocultas en una 'guardería' de Málaga

Golpe policial a los ladrones de narcos: frustran el robo de dos toneladas de hachís ocultas en una 'guardería' de Málaga

Publicidad

Sociedad

Fachada de la Audiencia Provincial de Alicante

A prisión por burlarse durante años de una compañera con acondroplasia: llamadas en oculto para contratarla en el "circo de los enanos"

Dispositivo de localización de vehículo

Detenido por instalar dispositivos de localización en el coche de su exmujer para seguir todos sus movimientos

Denuncian seis veces a un influencer por grabar y difundir actividades ilegales en la Sierra de Gredos (Ávila)

Denuncian seis veces a un influencer por grabar y difundir actividades ilegales en la Sierra de Gredos (Ávila)

Inaugurado Marenostrum 5
Efemérides

Efemérides de hoy 21 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 21 de diciembre?

Reencuentros
FIESTAS

Llega la Navidad, una fecha de encuentros en la que los desencuentros no se quedan atrás

Imagen de archivo de un paso de peatones
PONLE FRENO

'Ponle Freno' alerta que seis de cada diez personas piensan que la seguridad de los peatones está igual o peor que antes

El último informe sobre la Percepción de los Peatones en España del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial, revela que gran parte de los encuestados considera que el límite de 30 km/h en las vías urbanas mejora la seguridad de los peatones.

Imagen de los detenidos por las agresiones sexuales ocurridas en Valdeorras.
Valdeorras

Prisión provisional para una madre de Valdeorras acusada de agredir sexualmente a sus hijas, grabar los abusos y vender las imágenes

Un juzgado de Ourense ha decretado prisión provisional sin fianza para una mujer de la comarca de Valdeorras y para su supuesto cómplice, un hombre residente en A Coruña. Los dos están acusados de varios delitos de agresión sexual, así como de tenencia y distribución de pornografía infantil.

Foto de un patinete eléctrico

Muere atropellada una joven de 20 años que circulaba en patinete en Barcelona

La Policía cree que la caída desde un séptimo piso de un niño de diez años en Palma fue accidental

Prisión provisional para un hombre acusado de matar a cuchilladas a su compañero de piso en Lorca

Detenido un pedófilo con contenido pornográfico donde mantenía relaciones sexuales con niños de entre 8 y 12 años

Detenido un pedófilo con contenido pornográfico donde mantenía relaciones sexuales con niños de entre 8 y 12 años

Publicidad