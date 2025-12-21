Menús de lujo para prepararnos en casa, a precio asequible, durante estas fiestas

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Decidir qué ponemos a la mesa para sorprender a nuestros familiares y seres queridos es un auténtico quebradero de cabeza. Desde Antena 3 noticias fin de semana, hemos decidido recurrir a dos de los mejores chefs del mundo: Ramón Freixa y David García. Ambos cocineros nos van a sugerir dos recetas para deleitarnos de lo lindo durante estas navidades.

Ramón Freixa nos cita en su restaurante "Tradición" situado en pleno barrio de Salamanca de Madrid. Es un local sofisticado, un espacio diseñado para degustar a gusto las creaciones de este dos estrellas Michelín. Sus platos son un compendio de tradición y modernidad.

El maestro catalán ha decidido recomendar a nuestros lectores y espectadores con una Lubina Wellington con salsa de cava o champagne. El proceso de elaboración es algo complejo, pero merece la pena. La gran ventaja es que podemos prepararla la víspera y el día de consumo, simplemente calentarla en el horno.

La lubina, que puede ser de piscifactoría o salvaje, tiene que ser fileteada. Un servicio que podemos pedir a nuestro pescadero. Paralelamente escaldamos las acelgas. Luego moldeamos el hojaldre, con el que enrollamos a la lubina y a la acelga.

Unos veinte minutos al horno y en paralelo habremos preparado una mouse de champagne o de cava. El precio de este delicioso plato es de apenas 10 euros por comensal.

Los pescados y la carne son los reyes gastronómicos de estas fiestas

También podemos sorprender a nuestros invitados con un plato de carne. Nos desplazamos al Corral de la Morería donde nos espera el cocinero vasco David García, cuya labor también ha sido reconocida con una estrella Michelín.

El Corral de la Morería, Templo del Flamenco, también lo es de la gastronomía

La propuesta de este chef, responsable de la gastronomía de este auténtico templo del flamenco, es un carré de Cordero. Son piezas que simplemente hay que pasar por la plancha y a las que se puede acompañar con lo que queramos. David ha decidido preparar un jugo con la propia carne y un puré de patata trufada.

Este plato, bastante ligero y delicioso, se prepara en apenas quince minutos. En este caso, el precio comensal sería de unos quince euros. Esperemos que estas propuestas les ayudan a deleitar a sus familiares y amigos con platos de lujo, pero a un precio más que aceptable. ¡¡Que aproveche!!

