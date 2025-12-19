Un municipio de Vizcaya reparte balizas V16 a sus vecinos de manera gratuita ante la nueva obligación de la DGT

El Ayuntamiento de Forua ha puesto en marcha el reparto gratuito de balizas de emergencia V-16 homologadas para los vecinos de la localidad. Se entregará una por cada vivienda para facilitar la adaptación de la nueva normativa de tráfico. Estos dispositivos, que serán obligatorios en todos los vehículos a partir del 1 de enero de 2026, están fabricados por una empresa de la propia localidad, Atressa Automotive Factory, S.A.

La entrega se realizará en el Ayuntamiento, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Con esta iniciativa buscan reforzar la seguridad vial entre sus vecinos y poner en valor la industria local en un contexto marcado por la creciente demanda de estos productos ante la nueva normativa. Por ello, Forua se adelanta a la entrada en vigor de la norma y facilita a sus vecinos el cumplimiento de la ley.

Único sistema de señalización

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que, desde el 1 de enero de 2026, las balizas V-16 homologada será el único sistema válido para señalizar un vehículo averiado o accidentado, y sustituirán a los tradicionales triángulos reflectantes de emergencia. Este dispositivo permite advertir del peligro sin la necesidad de que el conductor salga del coche, ya que se coloca sobre el techo y es visible a gran distancia, incluso con baja visibilidad. En el momento que se activa, el propio dispositivo envía automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0.

Conviene subrayar que la baliza V16 no sustituye a una llamada al 112 ni a la grúa. Su función es la misma que la de los antiguos triángulos de emergencia: advertir de un vehículo detenido en la vía. La diferencia está en la seguridad y la tecnología, ya que permite señalizar el coche sin salir de él y envía la ubicación de forma automática. En ningún caso activa a los servicios de emergencia, una gestión que sigue dependiendo del conductor, y su uso es únicamente informativo, pensado para mejorar la gestión del tráfico y evitar accidentes secundarios.

En las comunidades que tienen las competencias de tráfico transferidas, como el País Vasco, la señal que envía la baliza llega primero a la DGT y, a partir de ahí, se comparte con las autoridades autonómicas. En Euskadi, la Ertzaintza recibe esa información y después decide si es necesario avisar a los conductores a través de los paneles de la carretera.

A pesar de la cercanía de la fecha límite, el 80% de los conductores aún no dispone de estas balizas homologadas, y no llevar una en el vehículo conllevará una multa de 200 euros. Además, muchos ciudadanos siguen teniendo dudas sobre qué modelo comprar o para qué sirve exactamente.

