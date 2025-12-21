Efemérides de hoy 21 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 21 de diciembre?

El 21 de diciembre de 2023, e inaugura en Barcelona el MareNostrum 5, considerado el superordenador más avanzado de Europa y uno de los más potentes del mundo. Instalado en el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC - CNS), este sistema de computación de altas prestaciones forma parte de la iniciativa europea EuroHPC, destinada a reforzar la soberanía tecnológica y acelerar la investigación científica en el continente. Su puesta en marcha supone un salto cualitativo en capacidad de cálculo, con una arquitectura híbrida que combina procesadores de última generación y aceleradores gráficos para alcanzar un rendimiento cercano a la computación a exaescala.

El MareNostrum 5 está diseñado para abordar desafíos globales en áreas críticas como inteligencia artificial, modelización climática, medicina personalizada y energía sostenible, además de servir como plataforma para proyectos de computación cuántica. Con una infraestructura que prioriza la eficiencia energética y la sostenibilidad, este superordenador no solo posiciona a España en la vanguardia tecnológica, sino que también se convierte en un recurso estratégico para universidades, centros de investigación y empresas europeas que buscan soluciones innovadoras a problemas complejos.

Un 21 de diciembre, pero de 1959, llega a Madrid el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, en una visita que marca un hito diplomático al significar el reconocimiento internacional del régimen de Francisco Franco. Este encuentro consolidó la relación entre España y EE. UU., en un contexto de Guerra Fría, y abrió la puerta a acuerdos estratégicos y cooperación militar que reforzaron la posición del país en el escenario internacional.

¿Qué pasó el 21 de diciembre?

1471.- Los portugueses descubren la isla de Sao Tomé.

1879.- El 'New York Herald' anuncia a toda página que Thomas Edison ha inventado el alumbrado por electricidad.

1937.- Estreno de 'Blancanieves y los siete enanitos', primer largometraje de animación de Walt Disney, en Los Ángeles (California).

1958.- Charles De Gaulle, elegido presidente de Francia por amplia mayoría.

1968.- Parte para la Luna desde Cabo Cañaveral el 'Apolo 8', el primer viaje espacial tripulado por Frank Borman, James A. Lovell (Jr.) y William A. Anders.

1980.- Se celebra el referéndum para el Estatuto de Autonomía de Galicia, con una baja participación y respaldado por el 73,3 por ciento de los votos.

1984.- La cantante Madonna consigue su primer número uno en Estados Unidos, con 'Like a Virgin'.

1989.- Guardias fronterizos germano-orientales inician la demolición del Muro de Berlín en la Puerta de Brandeburgo.

1989.- El fotógrafo español Juanxtu Rodríguez cae abatido por las balas de soldados estadounidenses cuando cubría para 'El País' la invasión de Panamá.

2007.- La Europa sin fronteras del espacio Schengen se extiende de 15 a 24 países, con la incorporación de Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Malta.

2011.- El Banco Central Europeo presta a 523 bancos 489.191 millones de euros, en su primera subasta a tres años.

¿Quién nació el 21 de diciembre?

1879.- Josif Stalin, máximo dirigente de la URSS.

1920.- Alicia Alonso, bailarina cubana.

1937.- Jane Fonda, actriz estadounidense.

1942.- Francisco de la Torre, alcalde de Málaga.

1946.- Jesús del Pozo, diseñador de moda español.

1947.- Paco de Lucía, guitarrista español.

1954.- Chris Evert, tenista estadounidense.

¿Quién murió el 21 de diciembre?

1375.- Giovanni Boccaccio, humanista italiano.

1781.- Gregorio Mayáns y Siscar, erudito español.

1933.- Knud Rasmussen, explorador danés.

2002.- José Hierro, poeta español.

2003.- Príncipe Alfonso de Hohenlohe, aristócrata español y promotor de la Costa del Sol.

2017.- Bruce McCandless, estadounidense, primer astronauta en flotar sin atadura en el espacio.

2022.- Alberto Asor Rosa, literato e intelectual de la izquierda italiana.

¿Qué se celebra el 21 de diciembre?

Hoy, 21 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Meditación y el Día Mundial del Baloncesto.

Horóscopo del 21 de diciembre

Los nacidos el 21 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 21 de diciembre

Hoy, 21 de diciembre, se celebran los santos Pedro Canisio, Anastasio, Glicerio, Festo y Tomás.