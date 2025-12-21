Noticias de hoy, domingo 21 de diciembre de 2025

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 21 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Las elecciones de Extremadura, el segundo asalto de EEUU a un petrolero en el Caribe, o la denuncia a un influencer por realizar actividades ilegales en Gredos, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 21 de diciembre de 2025.

Jornada de elecciones en Extremadura

Los candidatos de los principales partidos ya han votado, y casi 900.000 extremeños también han sido llamados a las urnas para decidir el futuro de su comunidad en los próximos años. La participación, por el momento, ha caído casi un 6% con respecto a 2023: en total, un 35,75% son las cifras de participación de las 14:00 horas. La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha hecho un llamamiento desde el colegio electoral a la participación para que la gente acuda a votar. Para la candidata popular, estos comicios sirven para "construir", para "mejorar" y para "ofrecer una Extremadura mejor".

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha animado a acudir a las urnas este domingo "con ganas y con fuerzas" porque ahora toca que los ciudadanos elijan su destino. Tras ejercer su derecho al voto en el colegio electoral, Gallardo ha destacado que las citas electorales como la de hoy son "un día importante para reforzar nuestro sistema democrático".

EEUU intercepta otro petrolero y Venezuela denuncia un acto de piratería

Estados Unidos ha interceptado un segundo petrolero en aguas caribeñas, frente a las costas de Venezuela, en lo que considera el Gobierno de Caracas un acto de "piratería internacional". El buque navegaba bajo bandera panameña y se llamaba 'Centuries'. Según 'The New York Times', el petrolero no figuraba en la lista de sancionados por EEUU, y pertenece a una empresa con sede en Pekín.

Aunque el Gobierno de Trump asegura que forma parte de su operativo para luchar contra el financiamiento de actividades ilícitas en la región, desde Caracas condenan el suceso acusando a EEUU de "robo y secuestro" de un buque privado y de la "desaparición forzada" de su tripulación. Venezuela ha anunciado que llevará el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU y otros organismos multilaterales, y ha advertido de que estos hechos "no quedarán impunes".

Detenido un influencer por difundir actividades ilícitas en Gredos

La Guardia Civil ha denunciado hasta en seis ocasiones a un influencer que se grababa y difundía vídeos en redes sociales realizando actividades prohibidas en el Parque Regional de la Sierra de Gredos, en Ávila.

Entre el contenido que compartía, se podía ver al creador digital volando drones sin autorización, acampando en zonas protegidas y bañándose en lagunas glaciares, prácticas expresamente prohibidas por la normativa ambiental vigente.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial

Dos menores han sido condenados por lanzar huevos y piedras contra la casa de un guardia civil

Imagen de un furgón de la Policía Nacional
HOMICIDIO

Muere la joven que fue atacada con un arma blanca por su compañero de piso en Riazor

Fachada de la Audiencia Provincial de Alicante
CONDENA

A prisión por burlarse durante años de una compañera con acondroplasia: llamadas en oculto para contratarla en el "circo de los enanos"

Dispositivo de localización de vehículo
MELILLA

Detenido por instalar dispositivos de localización en el coche de su exmujer para seguir todos sus movimientos

El hombre ha sido acusado de un delito de acoso en el ámbito de violencia de género. La hermana fue quien encontró dos objetos sospechosos adheridos a los bajos de ambos coches

Denuncian seis veces a un influencer por grabar y difundir actividades ilegales en la Sierra de Gredos (Ávila)
SIERRA DE GREDOS

Denuncian seis veces a un influencer por grabar y difundir actividades ilegales en la Sierra de Gredos (Ávila)

En los videos difundidos en redes, el influencer volaba drones y acampaba sin autorización y se bañaba en lagunas glaciares.

