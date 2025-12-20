Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Llega la Navidad, una fecha de encuentros en la que los desencuentros no se quedan atrás

Los reencuentros forman parte de uno de los elementos más mágicos de la Navidad. Sin embargo, no todos ellos son esperados con emoción.

Mercedes Piedra
Publicado:

Las estaciones de tren y los aeropuertos están a rebosar de personas que esperan ansiosas reencontrarse con sus familiares después de meses. Son encuentros con un denominador común: la alegría de volver a verse y disfrutar de la Navidad. Sin embargo, a veces pueden verse truncadas.

Miles de personas abrazan ya en estas fechas a sus familiares tras un largo tiempo sin verlos. Algo que muchas de estas familias describen como "un momento muy emocionante". Pero esta emoción a veces puede jugar malas pasadas en las cenas navideñas si no se censuran ciertos temas: dinero, deportes y sobre todo política son cuestiones muy sensibles que es mejor no abordar.

Hablar de política ha estropeado muchas Navidades

Más de cinco millones de personas han roto relaciones por temas políticos. Un 60% prefiere no tratar este tema y un 15% ha llegado a abandonar grupos de WhatsApp por tener esta conversación. Aunque no siempre es así, ya que siete de cada diez admite que no le importa tratar estos temas.

Los abrazos serán frecuentes en estas fechas, pero... ¿También con los cuñados? La típica figura del gracioso de la mesa no suele faltar en Navidades; bromas que a unos les parecen pesadas, otros afirman que "le da el toque a la noche".

Lo importante es tener con quién discutir en Navidad

Aunque a veces haya que tener precaución con las bromas, comentarios o temas a tratar, es importante recordar que somos afortunados por tener con quién discutir.

