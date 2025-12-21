Elecciones Extremadura 2025 en directo: sigue la útima hora de la jornada electoral extremeña al minuto

Quedan tan solo unas horas para conocer los resultados de las elecciones autonómicas en Extremadura. Tras unos días intensos de campaña, se disiparán las dudas de los comicios para el día de hoy. Aunque por el momento los sondeos conceden la victoria al Partido Popular con María Guardiola al frente, seguiría necesitando el apoyo de Vox para gobernar, ya que no se anticipa una mayoría absoluta para los populares extremeños. El PSOE, por su parte, con Miguel Ángel Gallardo como candidato, obtendría entre 19 y 22 escaños (31'6%).

Este domingo se decide la continuidad de Guardiola, actual presidenta de la Junta de Extremadura desde julio de 2023, que tuvo que anticipar las elecciones tras no alcanzar un acuerdo con Vox para sacar adelante los Presupuestos autonómicos de 2026. El bloqueo conjunto de PSOE y Vox, cuando aún quedaba año y medio de legislatura, precipitó una convocatoria que se convertirá en la primera cita con las urnas desde las europeas de junio de 2024 y que tendrá inevitablemente una lectura nacional.

Gallardo, por su parte, se encuentra en una situación delicada, ya que actualmente está procesado por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz.

Con estos números, Guardiola necesitaría el apoyo de Vox o, al menos, la abstención del PSOE para seguir gobernando. Junto a la presidenta popular y a Gallardo como candidatos de los dos grandes partidos, Vox concurrirá con su portavoz regional, Óscar Fernández, mientras que Irene de Miguel repetirá al frente de Unidas por Extremadura, coalición integrada por Podemos, IU y Alianza Verde.

