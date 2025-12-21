Elecciones Extremadura 2025
Elecciones Extremadura 2025 en directo: sigue la útima hora de la jornada electoral extremeña al minuto
Comienza la jornada electoral en Extremadura. Consulta todos los datos y resultados de los comicios de este 21 de diciembre en directo.
Quedan tan solo unas horas para conocer los resultados de las elecciones autonómicas en Extremadura. Tras unos días intensos de campaña, se disiparán las dudas de los comicios para el día de hoy. Aunque por el momento los sondeos conceden la victoria al Partido Popular con María Guardiola al frente, seguiría necesitando el apoyo de Vox para gobernar, ya que no se anticipa una mayoría absoluta para los populares extremeños. El PSOE, por su parte, con Miguel Ángel Gallardo como candidato, obtendría entre 19 y 22 escaños (31'6%).
Este domingo se decide la continuidad de Guardiola, actual presidenta de la Junta de Extremadura desde julio de 2023, que tuvo que anticipar las elecciones tras no alcanzar un acuerdo con Vox para sacar adelante los Presupuestos autonómicos de 2026. El bloqueo conjunto de PSOE y Vox, cuando aún quedaba año y medio de legislatura, precipitó una convocatoria que se convertirá en la primera cita con las urnas desde las europeas de junio de 2024 y que tendrá inevitablemente una lectura nacional.
Gallardo, por su parte, se encuentra en una situación delicada, ya que actualmente está procesado por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz.
Con estos números, Guardiola necesitaría el apoyo de Vox o, al menos, la abstención del PSOE para seguir gobernando. Junto a la presidenta popular y a Gallardo como candidatos de los dos grandes partidos, Vox concurrirá con su portavoz regional, Óscar Fernández, mientras que Irene de Miguel repetirá al frente de Unidas por Extremadura, coalición integrada por Podemos, IU y Alianza Verde.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: 890.985 extremeños están llamados a votar
Un total de 890.985 extremeños están llamados a votar en alguno de los 791 colegios electorales que han abierto sus puertas desde hace media hora.
A las 10:00 horas de la mañana, la Junta de Extremadura tiene previsto ofrecer una rueda de prensa para informar de cómo ha transcurrido la apertura de los colegios. A partir de las 11:00 horas, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, informará sobre las incidencias en la jornada electoral.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Miguel Ángel Gallardo votará en Villanueva de la Serena alrededor de las 11:00 horas
El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, va a ejercer su derecho al voto en el Espacio Cultural Rufino Mendoza, ubicado en Villanueva de la Serena. Lo hará alrededor de las 11:00 horas de la mañana
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Irene de Miguel votará en torno a las 10:30 horas
La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, votará en torno a las 10:30 horas en el Centro de Educación Infantil y Primaria Calatrava de Mérida. Con su papeleta, de Miguel espera aumentar los cuatro escaños que tiene su formación en la Asamblea.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Óscar Fernández, el candidato de Vox, votará a las 10:00
El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ejercerá su derecho al voto en el Centro de Educación Infantil y Primaria Castra Caecilia de Cáceres. El cabeza de lista de Vox prevé acudir al colegio electoral alrededor de las 10:00 horas, una hora después de su apertura.
Durante la noche, seguirá el escrutinio en el Parador de Mérida
Elecciones Extremadura 2025 en directo: El PP espera un buen resultado, aunque con incógnitas
El PP espera un buen resultado, aunque comienza la jornada con la incógnita del impacto que tendrá el ruido de la recta final de la campaña, empañada por las dudas que Guardiola esparció sobre la limpieza del proceso electoral tras el robo de 124 votos en una oficina de Correos en Fuente de Cantos.
Las últimas encuestas de los populares prevén que Guardiola rozará la mayoría absoluta. Con ese resultado, esperan que este domingo "la espiral del cambio", que arrancó en 2023, gane más adeptos entre los abstencionistas.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Son las primeras elecciones anticipadas en esta comunidad
Por primera vez, desde 1983, los comicios se han adelantado en la historia de Extremadura.
Guardiola ha optado por el adelanto de elecciones tras el bloqueo parlamentario que le impide aprobar los presupuestos autonómicos en 2026. Tanto el PSOE como Vox y Unidas Podemos presentaron enmiendas a la totalidad al proyecto de cuentas.
Este detalle, según Guardiola, indica una falta de voluntad para negociar.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Abren los colegios electorales
Con la llegada de las 9:00 horas de la mañana, los colegios electorales extremeños abren sus puertas para que los electores puedan acudir a ejercer su derecho a voto.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Cuándo se conoce el porcentaje de participación
El porcentaje de participación oficial, al igual que los resultados de las urnas, se conocerán el mismo día de las elecciones, una vez que cierren los colegios electorales y se realice el recuento de los votos. Se hará un recuento de todas las personas que han votado de entre todas las inscritas en el censo electoral. Esto incluye tanto el cómputo de voto por correo como el presencial.
No obstante, a lo largo del día se irán ofreciendo adelantos de datos que pueden orientar a las cifras oficiales que darán al final de la noche.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Qué pasa si no hay mayoría absoluta
En caso de que este escenario se produzca, que es lo más probable, el primer paso que supuestamente daría Guardiola es tratar de pactar con Vox. De hecho, el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, defendió pocos días atrás que la clave es superar a toda la izquierda para que a Vox le baste con abstenerse. No obstante, el partido de Santiago Abascal ya avisó que exigirá un "precio más alto" que en otros pactos recientes.
Todas las encuestas indican que Guardiola volvería ser la ganadora con una horquilla de entre 25 y 29 escaños, frente a un PSOE que podría quedar por debajo de los 22 escaños y Vox cercano a los 12. Ninguna de las encuestas publicadas observa que el PSOE pueda llegar a un Gobierno formado con Unidas por Extremadura.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Cuántos escaños se necesitan para la mayoría absoluta
El número necesario para alcanzar mayoría absoluta en estas elecciones de Extremadura es de 33 diputados. La Asamblea de Extremadura cuenta con un total de 65 escaños, 36 por Badajoz y 29 por la provincia a de Cáceres.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Cuándo habrá resultados
Tras el recuento, cada mesa refleja sus datos en un acta de escrutinio. Tal y como indica la normativa, una vez proclamados definitivamente los resultados del escrutinio general y los diputados electos, las Juntas Electorales Provinciales los trasladaran a la Junta Electoral de Extremadura en el mismo o en el siguiente día; y recibidos que sean por ésta, se comunicarán a la Asamblea de Extremadura dentro de igual término.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Cómo consultar tu colegio y tu mesa
Lo habitual es recibir en casa la tarjeta censal con el colegio y la mesa asignados. Si no la tienes o la has extraviado, puedes consultarlo online a través del servicio de la Oficina del Censo Electoral (INE), dentro del apartado de "Censo electoral", usando el sistema de autenticación Cl@ve. A las 9:00 horas de la mañana, los colegios electorales abren sus puertas. A partir de esa hora, y hasta las 20:00 horas de la tarde que se cierren los colegios, se podrá votar.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Cómo votar y a cuántos electores asciende el censo
En total, el censo asciende a 890.967 electores (860.359 residentes en Extremadura y 30.608 en el extranjero), según datos del Instituto de Estadística de Extremadura.
Para votar, hay que tener la nacionalidad española, ser mayor de 18 años el día de la votación, estar inscrito en el censo y no estar privado del derecho al sufragio por sentencia firme. Hoy, día en el que se celebran las elecciones será obligatorio identificarse ante la mesa: sirve el DNI (aunque esté caducado), el pasaporte o el carné de conducir, siempre original.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Inicio de la cobertura
Buenos días, con el comienzo de la jornada electoral en Extremadura, da inicio la cobertura en directo en la web de Antena 3 Noticias para conocer todos los datos de participación y resultados de los comicios. Se trata de una cita decisiva donde los extremeños podrán votar por su destino en los próximos años.
