Dos menores han sido condenados por lanzar huevos y piedras contra la casa de un guardia civil

El guardia civil denunció también que sufrió agresiones y hasta llegaron a romperle una cadena que llevaba colgada en el cuello. También sufrió patadas y agarrones.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficialEuropa Press

Lucía Bastos López
Publicado:

Los dos menores aprovecharon la noche de Halloween de 2023 para arrojar huevos y piedras contra la fachada de una casa en la que reside un guardia civil y su familia. La Audiencia Provincial de Huelva ya ha confirmado la sentencia del Juzgado de Menores, que se trata de siete meses de libertad vigilada para uno de ellos y otros siete de tareas socioeducativas para el otro por arrojar "numerosos" huevos y también piedras. En el delito estaban presentes los dos menores condenados y otros jóvenes que no han podido ser identificados o eran menores de 14 años.

Los daños ocasionados en la fachada suman la cifra de 7.779 euros en desperfectos. Según recoge la sentencia, se considera probado que, los menores expedientados, "de común acuerdo y con el propósito de causar detrimento en el patrimonio ajeno", arrojaron los objetos a la casa.

La Audiencia Provincial ratifica la sentencia

No únicamente dañaron la casa ,sino que también atacaron al agente. El grupo de unos 13 o 14 jóvenes llegaron a las inmediaciones vestidos de negro y encapuchados, según recoge la condena. El afectado salió tras ellos consiguiendo interceptar a una de las chicas. En ese momento, el resto del grupo volvió para intentar zafar a su compañera y, seguidamente, agredieron al denunciante con empujones.

El hombre denunció también estas agresiones, pero la sentencia ha señalado que esto "no queda acreditado" y que los jóvenes tampoco conocían "su condición de Guardia Civil". Por su parte, los menores apelaron la sentencia solicitando su revocación. Ellos defienden la "irregularidad de ser el propio denunciante" al ser Guardia Civil, "quien confeccionara el atestado". Pese a esta apelación la Audiencia de Huelva confirma la sentencia del Juzgado de menores y ratifica la condena de siete meses para cada menor.

