SIERRA DE GREDOS

Denuncian seis veces a un influencer por grabar y difundir actividades ilegales en la Sierra de Gredos (Ávila)

En los videos difundidos en redes, el influencer volaba drones y acampaba sin autorización y se bañaba en lagunas glaciares.

Paula Hidalgo
Publicado:

La Guardia Civil ha denunciado en seis ocasiones a un creador de contenido digital por realizar y difundir en redes sociales distintas actividades prohibidas dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, un espacio natural protegido de alto valor ecológico. Los hechos ocurrieron tras detectar varios vídeos grabados en enclaves especialmente sensibles del parque, situados en la provincia de Ávila.

Según ha informado la Guardia Civil, en las grabaciones se observa al influencer volando drones sin autorización, acampando en zonas protegidas y bañándose en lagunas glaciares, prácticas expresamente prohibidas por la normativa ambiental vigente. Los agentes también aprecian acciones que podrían alterar el comportamiento de la fauna del parque.

Un espacio natural especialmente sensible

El Parque Regional de la Sierra de Gredos alberga ecosistemas frágiles y especies especialmente sensibles a la presencia humana y al ruido, como el águila real, el buitre leonado o la cabra montés. Actividades como el vuelo de drones, la acampada no autorizada o el baño en lagunas glaciares pueden interferir en los ciclos reproductivos de la fauna y provocar un deterioro grave de los hábitats.

Desde la Guardia Civil recuerdan que cualquier actividad en espacios naturales protegidos debe ajustarse estrictamente a la legislación y contar, cuando sea necesario, con las autorizaciones correspondientes. Asimismo, destacan la colaboración con los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León como clave para la vigilancia y conservación del patrimonio natural.

Un juzgado de Ourense ha decretado prisión provisional sin fianza para una mujer de la comarca de Valdeorras y para su supuesto cómplice, un hombre residente en A Coruña. Los dos están acusados de varios delitos de agresión sexual, así como de tenencia y distribución de pornografía infantil.

