La Guardia Civil registra el zulo hallado en casa del sospechoso de Esther López

La investigación por la muerte de Esther López en Traspinedo (Valladolid) suma un nuevo escenario. La Guardia Civil ha regresado este jueves a la antigua vivienda de Óscar, principal sospechoso, para registrar un espacio oculto localizado recientemente en el interior del inmueble.

El operativo se ha centrado en un zulo cuya existencia no se conocía hasta ahora. Fue el actual propietario de la casa quien lo descubrió al iniciar trabajos de reforma. Desde primera hora, los agentes han llevado a cabo una inspección detallada con el objetivo de localizar posibles restos biológicos o cualquier indicio que permita avanzar en el caso.

Un espacio no analizado hasta ahora

Hasta este momento, ese habitáculo no había sido objeto de análisis por parte de los investigadores. La aparición de este nuevo elemento ha reorientado parte de las diligencias, al tratarse de una zona que podría aportar información relevante sobre lo ocurrido.

Durante la inspección, los agentes han encontrado barro y unos 30 centímetros de agua en el interior, elementos que serán analizados. La intervención ha concluido tras varias horas de trabajo, con la salida de los efectivos del inmueble.

Óscar, amigo de la víctima, ha acudido al registro acompañado de sus abogados. El sospechoso ha mantenido en sus declaraciones que nunca llevó a Esther a su domicilio.

Indicios bajo análisis

Sin embargo, la investigación recoge otros elementos que sitúan a ambos en la zona. Los datos de telefonía ubican tanto el móvil de la víctima como el del sospechoso en las inmediaciones.

Además, el propio Óscar declaró haberse marchado a casa sobre "las 3 menos cuarto" y aseguró haberse dormido al llegar. No obstante, su reloj inteligente registró cerca de 400 pasos durante la madrugada, así como el movimiento de haber subido un piso. También consta la conexión del bluetooth del móvil con su vehículo en ese intervalo.

El cuerpo de Esther López fue hallado 24 días después de su desaparición en una cuneta. La principal hipótesis apunta a un atropello, mientras que la autopsia determinó que la muerte se produjo por hemorragia interna y frío.

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