Al menos seis muertos y nueve heridos en un tiroteo en un supermercado de Kiev

Al menos seis personas han muerto y otras nueve han resultado heridas este sábado en un tiroteo en Kiev, Ucrania. Bajando una calle, el atacante ha abierto fuego de manera indiscriminada y justo después se ha atrincherado en el supermercado, todavía con el arma de fuego en la mano. El agresor, un hombre de nacionalidad rusa, fue abatido por las fuerzas especiales de la Policía tras atrincherarse en el establecimiento y tomar rehenes.

Según ha informado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, el balance de víctimas mortales ha aumentado tras el fallecimiento en el hospital de una mujer de unos 30 años que se encontraba en estado grave. Inicialmente, se había informado de cinco fallecidos.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, por su lado, ha confirmado la neutralización del atacante a través de una publicación en X y ha solicitado una investigación rápida para esclarecer lo ocurrido. Además, ha ordenado al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que faciliten información verificada a la población a medida que avance la investigación.

Los hechos han tenido lugar en el distrito de Holosiivski, al sur de la capital. De acuerdo con las autoridades, el agresor abrió fuego de forma indiscriminada en plena calle antes de refugiarse en un supermercado, donde retuvo a cuatro personas durante varios minutos.

La Policía trató de negociar con el atacante para facilitar la atención a los heridos, pero ante su negativa, los agentes irrumpieron en el local. Durante la intervención, el individuo disparó contra los policías y fue abatido en el acto, lo que permitió liberar a los rehenes.

Entre los heridos se encuentra un menor de nueve años, así como un bebé de cuatro meses que resultó intoxicado por inhalación de monóxido de carbono después de que el agresor incendiara un apartamento cercano antes del tiroteo.

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