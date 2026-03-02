Muere un excursionista tras sufrir una caída en la Sierra Almijara, Nerja

Un excursionista desaparecido desde este domingo ha sido localizado sin vida en la Sierra de Almijara, en el municipio de Nerja (Málaga), según ha informado el servicio de Emergencias 112. El hombre fue visto por última vez en el municipio de Nerja mientras bajaba el Barranco de los Cazadores.

A las pocas horas, su familia alertó de su desaparición en una zona de difícil acceso del macizo montañoso, en la ruta del Pico del Cielo, según ha podido confirmar el periódico 'Sur'. El dispositivo se prolongó durante todo el domingo y parte de este lunes, y contó con la participación de efectivos del Instituto Armado y medios aéreos de la Guardia Civil. Desgraciadamente, este lunes por la tarde, el helicóptero de la Guardia Civil ha localizado al senderista en una zona escarpada, donde al parecer habría sufrido una caída.

Las autoridades vuelven a insistir en la importancia de la prudencia y la planificación en actividades de montaña y barranquismo, después del suceso registrado en el barranco de Nerja.

La Guardia Civil, en repetidos mensajes, ha difundido recomendaciones específicas para quienes practican senderismo: preparación física, revisión de la meteorología y llevar equipo adecuado, como GPS o mapa, además de agua suficiente. También se advierte de evitar salidas sin experiencia o sin la formación necesaria, para reducir los errores humanos, una de las causas más frecuentes en incidentes en la naturaleza.

En febrero de 2026 lanzaron un vídeo con consejos urgentes ante el aumento del riesgo de aludes en los Pirineos, tras una temporada marcada por la tragedia, con siete muertes. Entre las indicaciones principales se encuentra: consultar el Boletín de Peligro de Aludes, no acudir nunca en solitario, y planificar la actividad con rutas alternativas. Además, se recordaba la importancia de llevar el equipo de seguridad básico en nieve: DVA (detector de víctimas de avalancha), pala y sonda.

Aunque los escenarios son distintos —alta montaña invernal o barrancos— el mensaje es el mismo: la montaña exige respeto. La prevención pasa por informarse, equiparse correctamente y saber renunciar si las condiciones no son seguras. Y, en caso de emergencia, actuar rápido: llamar al 062 o usar la app Alertcops puede ser clave para agilizar el aviso y salvar vidas.

