La diócesis Tui-Vigo insta a las parroquias a instalar alarmas: "Hay una profunda preocupación por los robos"

Robar el cepillo de la iglesia o hacerse con piezas religiosas de mayor o menor valor es algo que viene de lejos. Las capillas, iglesias o lugares de culto siempre han sido un lugar predilecto para los ladrones, sobre todo para los cacos de poca monta, que muchas veces acaban causando un daño mayor en lo emotivo que en lo económico.

Parece que la cosa ha ido a más en los últimos tiempos y, en vista del aumento de los amigos de lo ajeno, la Diócesis de Tui-Vigo ha decidido tomar cartas en el asunto. La institución ha trasladado a las parroquias de su demarcación la necesidad de reforzar las medidas de seguridad.

"Afectan a los lugares de recogimiento"

El incremento de robos registrados en las últimas semanas en varios templos del municipio de Vigo y en otras localidades próximas ha llevado a los responsables religiosos a alzar la voz para poner de manifiesto su profunda preocupación por una situación que no solo provoca daños materiales, sino que "afecta a espacios que son lugares de oración, recogimiento y encuentro con Dios para nuestras comunidades".

Y es que va más allá del propio valor material. Para la comunidad religiosa, estos hechos suponen algo similar a vulnerar su propio hogar. Tal y como hacen constar en su comunicado: "Los templos no son únicamente bienes patrimoniales, sino espacios sagrados que forman parte de la vida espiritual y social de nuestras parroquias".

Los asaltos se han producido tanto en iglesias como en casas rectorales y recintos similares. Por todo ello, la diócesis insta a los responsables parroquiales a "extremar las medidas de seguridad necesarias" para evitar nuevos incidentes. Entre las recomendaciones que se trasladan figuran, por ejemplo, la revisión de cerraduras, la instalación o actualización de sistemas de alarma, el establecimiento de controles de acceso y la aplicación de protocolos básicos de prevención.

Localizar las piezas robadas en estas intervenciones suele ser difícil

Además, el comunicado hace referencia a la necesidad de evitar que los templos permanezcan solos durante largos periodos de tiempo, especialmente en determinadas franjas horarias. A nadie se le escapa que una mayor presencia en las instalaciones puede actuar como elemento disuasorio, aunque esto, en según qué parroquias pequeñas, puede resultar muy complicado. De ahí que estos lugares, generalmente apartados, se hayan convertido en objetivo de los ladrones, la mayoría de las veces con escasos botines y mayores daños.

El esclarecimiento de este tipo de delitos no siempre resulta sencillo ya que, en muchos casos, los objetos sustraídos son vendidos con rapidez a terceras personas a través del mercado ilícito, lo que dificulta su recuperación. Las piezas religiosas, imágenes, objetos litúrgicos o donativos pueden acabar fuera de los circuitos legales, perdidos en canales ilegales de venta que, en la mayoría de los casos, desconocen su valor real más allá del material del que están hechas.

Ante esta situación, la Diócesis de Tui-Vigo condena cualquier acto de este tipo y subraya que mantiene el contacto con las parroquias perjudicadas, a la vez que colabora estrechamente con las fuerzas del orden en todo lo necesario para reforzar la prevención.

El comunicado, como no podía ser menos, también lanza un mensaje de prudencia para evitar que cunda el alarmismo entre los parroquianos. Apelando, por supuesto, a sus valores religiosos, insta a los fieles al cuidado del patrimonio común, promoviendo la colaboración y la vigilancia responsable.

