Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Espectáculos taurinos

Michel, persona con acondroplasia: “Solo pedimos igualdad de oportunidades”

Con la modificación del Reglamento de Espectáculos Taurinos se va a impedir que personas con discapacidad sean contratados para trabajos que atenten contra su dignidad.

Michel, persona con acondroplasia: “Solo pedimos igualdad de oportunidades”

Michel, persona con acondroplasia: “Solo pedimos igualdad de oportunidades” | Antena 3 Noticias

Publicidad

Emma Tomás
Publicado:

Michel tiene 24 años y es una persona con acondroplasia, una discapacidad con la que ha tenido que lidiar desde que nació. Pero ha sacado su fortaleza y ha luchado para hacerse hueco en el mundo laboral. “Si te quedas en casa nadie te va a llamar”, remarca.

“Empecé trabajando en el mundo de la noche, en una discoteca, estuve dos años, pero psicológicamente vi que me afectaba cómo me miraban, cómo me juzgaban por ser como soy”, nos relata Michel.

Conoció el programa “Pisadas de dignidad” a través de la Fundación ONCE, un proyecto que ofrece alternativas laborales a personas con acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo que trabajan en espectáculos cómico-taurinos o personas de este colectivo que estén en búsqueda de empleo o quieran mejorar el que ya tienen.

“Aún se hacen espectáculos cómico-taurinos, personas con enanismo corriendo delante de un novillo, se siguen contratando estos espectáculos y la palabra ya lo dice cómico-taurinos”, remarca Marta Espinosa, consultora de Recursos Humanos de Inserta Empleo Fundación ONCE.

Fin a espectáculos que vulneran dignidad

Ahora, con la modificación del Reglamento de Espectáculos Taurinos, se va a impedir que personas con discapacidad, y más concretamente a personas con acondroplasia, sean contratadas para trabajos que atenten contra su dignidad. “Me parece muy bien que se prohíban este tipo de espectáculos que al final les denigran y supone una mofa pública”, añade Marta.

Una modificación que reforzará las restricciones a estos espectáculos que ya fueron prohibidos por la Ley General de la Discapacidad y, con esta reforma, se tipificarán estas prácticas como infracciones muy graves con sanciones de hasta 1 millón de euros.

El caso de Michel es el ejemplo de muchas personas con su discapacidad. Él cambió su vida laboral y pudo conseguir un trabajo digno “que se adaptara a mis condiciones”. A día de hoy trabaja limpiando en centros educativos de Castellón de la Plana y se siente tratado como uno más. “Solo pido igualdad de oportunidades y ser tratado como uno más, que me elijan en un trabajo por mis cualidades, no por mi discapacidad”, concluye Michel.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 1 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 1 de marzo?

Arnaldo Otegi sale de prision tras cumplir condena por el caso Bateragune

Publicidad

Sociedad

Así ha desarticulado la Policía Nacional el grupo criminal en Móstoles

Desarticulan una organización criminal dedicada a explotar sexualmente a sus víctimas en un sótano de Móstoles

Michel, persona con acondroplasia: “Solo pedimos igualdad de oportunidades”

Michel, persona con acondroplasia: “Solo pedimos igualdad de oportunidades”

Efectivos de SUMMA112 en la calle Oropéndola, Madrid.

Detenido un hombre tras confesar el asesinato de su casera en Madrid

Un grupo de becarios en una empresa
Buzón de los Becarios

Juventud activa un buzón anónimo para que los becarios denuncien abusos en sus prácticas

Sala de operaciones 112 Galicia
Atragantamiento

Muere un niño de dos años tras atragantarse con una gominola en el cumpleaños de su madre en A Coruña

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 2 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 2 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Inaugurado telescopio solar SST en el Observatorio Roque de los Muchachos en La Palma
Efemérides

Efemérides de hoy 2 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 2 de marzo?

Consulta las efemérides de hoy 2 de marzo de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Policía local de Fuengirola

Detenido un hombre por intentar llevarse a una niña de cinco años en un mercadillo de Fuengirola

13 muertes por ahogamiento en Canarias en lo que va de año

13 muertes por ahogamiento en Canarias en lo que va de año

Pasaporte

Detenida en Madrid por estafar hasta 1.000 euros a extranjeros que buscaban regularizarse

Publicidad