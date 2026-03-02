Michel, persona con acondroplasia: “Solo pedimos igualdad de oportunidades”

Michel tiene 24 años y es una persona con acondroplasia, una discapacidad con la que ha tenido que lidiar desde que nació. Pero ha sacado su fortaleza y ha luchado para hacerse hueco en el mundo laboral. “Si te quedas en casa nadie te va a llamar”, remarca.

“Empecé trabajando en el mundo de la noche, en una discoteca, estuve dos años, pero psicológicamente vi que me afectaba cómo me miraban, cómo me juzgaban por ser como soy”, nos relata Michel.

Conoció el programa “Pisadas de dignidad” a través de la Fundación ONCE, un proyecto que ofrece alternativas laborales a personas con acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo que trabajan en espectáculos cómico-taurinos o personas de este colectivo que estén en búsqueda de empleo o quieran mejorar el que ya tienen.

“Aún se hacen espectáculos cómico-taurinos, personas con enanismo corriendo delante de un novillo, se siguen contratando estos espectáculos y la palabra ya lo dice cómico-taurinos”, remarca Marta Espinosa, consultora de Recursos Humanos de Inserta Empleo Fundación ONCE.

Fin a espectáculos que vulneran dignidad

Ahora, con la modificación del Reglamento de Espectáculos Taurinos, se va a impedir que personas con discapacidad, y más concretamente a personas con acondroplasia, sean contratadas para trabajos que atenten contra su dignidad. “Me parece muy bien que se prohíban este tipo de espectáculos que al final les denigran y supone una mofa pública”, añade Marta.

Una modificación que reforzará las restricciones a estos espectáculos que ya fueron prohibidos por la Ley General de la Discapacidad y, con esta reforma, se tipificarán estas prácticas como infracciones muy graves con sanciones de hasta 1 millón de euros.

El caso de Michel es el ejemplo de muchas personas con su discapacidad. Él cambió su vida laboral y pudo conseguir un trabajo digno “que se adaptara a mis condiciones”. A día de hoy trabaja limpiando en centros educativos de Castellón de la Plana y se siente tratado como uno más. “Solo pido igualdad de oportunidades y ser tratado como uno más, que me elijan en un trabajo por mis cualidades, no por mi discapacidad”, concluye Michel.

