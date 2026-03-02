Un menor, herido grave al ser atropellado por un autobús en Madrid

Un menor ha resultado herido grave al ser atropellado por un autobús en Villaverde, Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.

El atropello se ha producido este lunes en la avenida de Los Rosales, y el menor ha sido trasladado al hospital por los efectivos sanitarios que llegaron rápidamente hasta el lugar del atropello.

Atropellan a una mujer de 76 años en Zamora

Es el segundo atropello que se produce esta tarde. En Zamora, una mujer de 76 años ha fallecido después de ser atropellada por un todoterreno, en la calle Corrales. Según informa el 112, los hechos han ocurrido alrededor de las 18:00 horas, cuando han enviado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl. Una UVI móvil y un equipo médico de guardia del centro de salud de Corrales del Vino se han desplazado hasta el lugar del accidente, donde solo han podido confirmar el fallecimiento de la mujer.

