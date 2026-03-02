Gurpegui considera que "Irán está en su momento de mayor debilidad", aunque el conflicto "puede extenderse en el tiempo"

El conflicto en Oriente Medio se intensifica tras los recientes ataques de la 'Operación Furio' que ha sacudido Irán y sus alrededores. El catedrático de Estudios Norteamericanos, José Antonio Gurpegui, ha analizado la situación, destacando que este caso "no tiene nada o casi nada que ver con Venezuela, únicamente un tercer factor: el petróleo".

El profesor recordó que en el caso venezolano uno de los objetivos de Estados Unidos no era quedarse con los recursos energéticos, sino impedir que potencias como China, accedieran a ellos. Sin embargo, en el caso de Irán el petróleo también juega un papel clave, pero con distintas circunstancias que ha explicado en tres factores: "El primero sería el tema del armamento nuclear y el segundo el cambio de régimen, pero el tercero también tendría un efecto que tiene que ver con el petróleo que Irán, de forma más o menos además ilegal o de forma no reglada, estaba consiguiendo muy barato de petróle".

Tras la eliminación de Alí Khamenei en los primeros ataques, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a la población iraní a rebelarse contra el régimen islámico. Gurpegui recordó que Washington sabe muy bien que no puede implicarse de forma militar en el territorio iraní: "Estados Unidos sabe que no puede, que no tiene nada que ver, que no puede en absoluto llevar tropas al terreno y la única opción que tiene de cambiar el gobierno sería eso, unos levantamientos populares".

Además, señaló "dos cosas que nos tiene que enseñar este ataque. En primer lugar, que tal vez el ataque de junio no fue tan efectivo como dijeron, que habían desmantelado totalmente las posibilidades nucleares bélicas de Irán. Parece ser que no fue así".

Mientras que el segundo se centra en "la inteligencia norteamericana, algún tipo de información, o puede estar más metida dentro del sistema de lo que parecía, pues ese ataque eliminó a buena parte de la cúpula militar del régimen de Irán. De manera que tenían muy buena información de dónde atacaban y cuándo atacaba".

La debilidad de Irán

"Irán lo que ha hecho ha sido mover el avispero. De todas formas, Irán yo creo que es el momento que mayor debilidad tiene", señaló, apuntado que esa debilidad se percibe tanto fuera como dentro de sus propias fronteras: "Tiene una debilidad en el terreno internacional. Rusia ha emitido un comunicado y ahí se ha quedado. China más o menos lo mismo. Siria ya lo perdió y únicamente le quedan los proxies que están muy debilitados".

A lo que se suma las protestas internas del pasado mes de enero con levantamientos civiles, que Gurpegui interpreta que tanto "Trump e Israel han querido aprovechar esta ocasión, yo creo que para intentar, pero lo veo muy difícil a corto plazo, para intentar ese cambio de régimen".

El catedrático también advierte que el conflicto podría "extenderse en el tiempo, sobre todo la reacción iraní. Nada tiene que ver con la del mes de junio", es decir, los ataques estadounidenses a Irán, que "terminó el enfrentamiento, lo que vino a denominarse la guerra de los 12 días. Pero esto tiene una dimensión mucho mayor".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.