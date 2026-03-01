Las imágenes de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el 60 cumpleaños de Ábalos

En las últimas horas 'El Español' ha publicado unas imágenes del 60 cumpleaños de José Luis Ábalos, celebrado en 2019 en un restaurante del empresario Víctor de Aldama.

La cúpula del PSOE en el cumpleaños de Ábalos en 2019

En ellas se puede ver al presidente Pedro Sánchez y a su mujer Begoña Gómez en la fiesta de Ábalos, un evento al que asistieron también Santos Cerdán y Koldo, ambos investigados junto al exministro de Transportes por presunta corrupción. También aparecen el ministro Bolaños y Carmen Calvo, quien fuera vicepresidenta primera del Gobierno.

El cumpleaños se celebró en uno de los restaurantes de Víctor de Aldama, y es que algunos de los presentes a la fiesta confirmaron que nunca habían coincidido con Aldama a pesar de que él también estuvo presente ese día.

Según El Español, el empresario costeó todos los gastos para el evento al que acudieron más de 30 personas, entre los que se encontraban el presidente del Gobierno y su mujer.

Actualmente, Ábalos se encuentra en prisión provisional junto a Koldo García: "Si yo hubiera querido fugarme he tenido muchísimas ocasiones para ello; pero, señoría, usted sabe que no le he pedido un solo permiso para salir de España ni para disfrutar de unas vacaciones con mis hijos, a los que se las he negado, precisamente para no tener que pedir ningún permiso", llegó a decir Ábalos en su defensa ante el Supremo el pasado 17 de diciembre.

