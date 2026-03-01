Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Castilla y León encara la recta final con el PP sin mayoría y Vox como llave de gobierno

Dos millones de electores votarán en dos semanas. Feijóo arropa a Mañueco mientras los partidos buscan el voto joven en un escenario que apunta a pactos.

Imagen de Feij&oacute;o y Ma&ntilde;ueco durante la campa&ntilde;a electoral de las elecciones de Castilla y Le&oacute;n.

Imagen de Feijóo y Mañueco durante la campaña electoral de las elecciones de Castilla y León.

Irene Delgado
Publicado:

La campaña electoral en Castilla y León entra en su fase decisiva con apenas dos semanas por delante antes de que cerca de dos millones de ciudadanos acudan a las urnas. Los candidatos intensifican su agenda de actos por toda la comunidad, arropados por los líderes nacionales de sus formaciones y con el foco puesto en movilizar al electorado, especialmente a los votantes más jóvenes.

El Partido Popular se juega buena parte de su estrategia territorial en estos comicios. El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acompañado estos días al presidente autonómico y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco. Los populares aspiran a revalidar su liderazgo en la comunidad, aunque los sondeos apuntan a que no alcanzarían la mayoría absoluta.

Ese escenario obligaría a negociar apoyos tras la votación. La mirada está puesta en Vox, cuyo respaldo podría volver a ser determinante para la investidura. El precedente de Extremadura y Aragón, donde el PP depende del apoyo de la formación de Santiago Abascal, planea sobre la campaña. En ambos territorios, las negociaciones han sido clave para la formación de gobierno.

Mañueco ha defendido que, si necesita acuerdos, exigirá estabilidad "para cuatro años" y responsabilidad a sus potenciales socios. También ha reprochado a Vox haber abandonado ejecutivos autonómicos a mitad de legislatura y ha pedido que aclare si está dispuesto a entrar en el Gobierno o limitarse a facilitar la investidura.

Primer fin de semana de campaña con líderes nacionales volcados en la región

Este sábado ha marcado el arranque del primer fin de semana completo de campaña, con los partidos redoblando esfuerzos para captar a los indecisos. Los líderes nacionales se han desplegado por la comunidad: Feijóo ha respaldado a Mañueco y Abascal ha hecho lo propio con su candidato. En el caso del PSOE, la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido notable, y el apoyo al candidato socialista Carlos Martínez ha recaído en el portavoz parlamentario Patxi López.

La campaña se desarrolla además bajo la influencia de los recientes resultados en Aragón y Extremadura, donde el PSOE sufrió retrocesos y PP y Vox salieron reforzados, abriendo complejas negociaciones para formar gobierno. En Castilla y León, Feijóo ha llamado a la movilización para evitar un posible bloqueo y Mañueco ha reivindicado la gestión popular, asegurando que su objetivo es situar a la comunidad entre las tres mejores del país y gobernar "para todos", con independencia del sentido del voto.

