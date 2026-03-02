Las bolsas europeas caen mientras el petróleo se dispara tras el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán

El conflicto no afecta únicamente a Oriente Medio, sino que los mercados de todo el mundo se han visto sacudidos tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán durante el fin de semana. Las Bolsas europeas han amanecido en rojo y el precio del petróleo se ha disparado más de un 9%, al igual que el gas y los metales preciosos.

Tras los bombardeos y la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei, las represalias de Irán en países cercanos, como Kuwait o Emiratos Árabes Unidos, y el cierre del estrecho de Ormuz, zona clave por donde circula el 20% del petróleo mundial, han hecho que el precio del barril de Brent, referente en Europa, sube un 9,5%, hasta los 79,8 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, sube un 8,8%, hasta los 72,9 dólares. El gas natural también aumenta un 23,69%, y alcanza los 38,97 dólares.

Al mismo tiempo, los inversores buscan refugio en el oro, que se revaloriza un 2,52%, hasta los 5.411,12 dólares, y en la plata, que gana un 2,40%, hasta los 96,09 dólares.

Situación en España

En Europa, las principales Bolsas han iniciado la jornada en negativo: Milán baja un 2,06%, Fráncfort un 2,2%, París un 1,9% y Londres un 0,6%. En el caso de España, el Ibex 35 ha abierto con una fuerte caída del 2,9%, perdiendo los 18.000 puntos y situándose en los 17.830,5 puntos. Pocos minutos después, moderaba su descenso al 2,5%, en 17.895 puntos.

Entre los valores que más caen están IAG (‑7,8%), Sacyr (‑5,4%), Acciona Energía (‑5%) y Santander (‑4%). Por el contrario, destacan las subidas de Acciona (+12,28%), Repsol (+7,1%), Merlin (+5,04%) e Indra (+1,5%).

Fuera de España, el Euro Stoxx 50 baja más del 2%, y Wall Street anticipan descensos del 1,5% para el Dow Jones y el S&P 500, y cercanos al 2% para el Nasdaq. En Asia también hay pérdidas, con caídas del 1,35% en Tokio y del 2,3% en Hong Kong.

El impacto se nota especialmente en el sector energético, ya que según explica Mathieu Racheter, director de investigación de estrategias de renta variable de Julius Baer, "Para la renta variable, el canal de transmisión decisivo es la energía (tanto el petróleo como el gas natural licuado), en lugar de la exposición comercial directa, que es insignificante para las economías occidentales".

Añade que "un aumento sostenido de los precios del petróleo endurecería las condiciones financieras, presionaría los márgenes y reavivaría la preocupación por la estanflación, incluso en una economía global estructuralmente menos intensiva en petróleo".

El mar, otro afectado

La tensión también afecta al comercio marítimo, donde MSC y Maersk, dos de las mayores navieras del mundo, han suspendido sus operaciones en la zona. Desde Janus Henderson comparan la situación con la guerra de Ucrania: "Como aproximación a un conflicto importante, la invasión rusa de Ucrania a principios de 2022 elevó los precios del petróleo por encima de los 100 dólares durante un periodo prolongado, con picos breves por encima de los 120 dólares. Los precios actuales reflejan un conflicto limitado y de duración relativamente corta".

Sin embargo, la incógnita que surge es hasta cuando va a durar esto, porque "el mercado ya ha descontado el shock inicial" afirma Sergio Ávila, analista de IG., que explica que "lo que manda ahora es la duración del conflicto. Si la situación se prolonga semanas, el triple dígito (los 100 dólares) no es un escenario de cola: es el escenario central".

