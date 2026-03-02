Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Asesinato

Detenido un hombre tras confesar el asesinato de su casera en Madrid

El presunto autor ha confesado esta mañana a la Policía Nacional el asesinato de su casera, de 31 años, en el distrito madrileño de Carabanchel.

Efectivos de SUMMA112 en la calle Oropéndola, Madrid.

Detenido un hombre tras confesar el asesinato de su casera en Madrid | @112cmadrid

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Un hombre ha sido detenido como presunto autor del crimen de una mujer de 31 años en el distrito madrileño de Carabanchel. La víctima era la casera del sospechoso, de nacionalidad venezolana. El asesinato se ha cometido en un domicilio de la calle Oropéndola.

A primera hora de la mañana de este lunes, el supuesto autor ha acudido a la comisaría de Carabanchel a confesar el crimen.

Javier Prats, supervisor de SUMMA112, ha informado a través de un vídeo publicado en el perfil de X que los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por la vida de la mujer. "SUMMA112 ha sido alertado por Policía Nacional en la Calle Oropéndola. A nuestra llegada hemos encontrado a una mujer de unos 30 años sin signos de vida. Solamente hemos podido confirmar el fallecimiento. A partir de este momento, se encarga la Policía Nacional de la investigación".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, sábado 28 de febrero de 2026

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Publicidad

Sociedad

Efectivos de SUMMA112 en la calle Oropéndola, Madrid.

Detenido un hombre tras confesar el asesinato de su casera en Madrid

Un grupo de becarios en una empresa

Juventud activa un buzón anónimo para que los becarios denuncien abusos en sus prácticas

Sala de operaciones 112 Galicia

Muere un niño de dos años tras atragantarse con una gominola en el cumpleaños de su madre en A Coruña

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 2 de marzo de 2026

Inaugurado telescopio solar SST en el Observatorio Roque de los Muchachos en La Palma
Efemérides

Efemérides de hoy 2 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 2 de marzo?

Policía local de Fuengirola
ANDALUCÍA

Detenido un hombre por intentar llevarse a una niña de cinco años en un mercadillo de Fuengirola

La rápida intervención de la Policía Local de Fuengirola y de los propios presentes evitó el presunto intento de secuestro de una menor este domingo al mediodía en la localidad malagueña.

13 muertes por ahogamiento en Canarias en lo que va de año
Ahogamiento

13 muertes por ahogamiento en Canarias en lo que va de año

El archipiélago lidera este trágico ranking con más de la mitad de las muertes de todo el país.

Pasaporte

Detenida en Madrid por estafar hasta 1.000 euros a extranjeros que buscaban regularizarse

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Encuentran el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida en Tenerife

Lugar del accidente

Tragedia en Albacete: Tres motoristas fallecen tras un choque múltiple en Elche de la Sierra

Publicidad