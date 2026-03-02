Detenido un hombre tras confesar el asesinato de su casera en Madrid

Un hombre ha sido detenido como presunto autor del crimen de una mujer de 31 años en el distrito madrileño de Carabanchel. La víctima era la casera del sospechoso, de nacionalidad venezolana. El asesinato se ha cometido en un domicilio de la calle Oropéndola.

A primera hora de la mañana de este lunes, el supuesto autor ha acudido a la comisaría de Carabanchel a confesar el crimen.

Javier Prats, supervisor de SUMMA112, ha informado a través de un vídeo publicado en el perfil de X que los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por la vida de la mujer. "SUMMA112 ha sido alertado por Policía Nacional en la Calle Oropéndola. A nuestra llegada hemos encontrado a una mujer de unos 30 años sin signos de vida. Solamente hemos podido confirmar el fallecimiento. A partir de este momento, se encarga la Policía Nacional de la investigación".