Real Madrid - Getafe: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de hoy de LaLiga

El Madrid recibe al Getafe en el Bernabéu con la duda de Mbappé y la obligación de ganar para no volver a alejarse del liderato. Consulta la hora, los posibles onces y dónde ver el Real Madrid-Getafe de la jornada 26.

Vinicius Jr durante el Osasuna-Real Madrid

Vinicius Jr durante el Osasuna-Real MadridReuters

La victoria del Barça ante el Villarreal vuelve a meter presión a un Real Madrid que recibe al Getafe y que, visto lo visto, prefiere ser perseguidor que perseguido... Los de Arbeloa, que vencieron 2-1 al Benfica en la vuelta de 1/16 de Champions (3-1 global), necesitan los 3 puntos para ponerse a uno de los azulgrana.

El Madrid, dos partidos en Liga esta semana: uno este lunes y otro el viernes

El Madrid superó a los lisboetas pero días antes cayeron en el Sadar ante Osasuna y perdieron un liderato que apenas les duró. Los blancos, sin la 'distracción' de la Copa del Rey, jugarán este lunes 2 de marzo sabiendo que volverán a escena el próximo viernes ante el Celta en Balaídos antes de recibir al Manchester City en el primer asalto de octavos. En el objetivo merengue está ganar ambos duelos para colocarse con 66 puntos y obligar al Barça a salir a San Mamés el próximo sábado con la urgencia de vencer si quiere seguir siendo líder.

Asencio, Bellingham, Ceballos, Militao y Mbappé parecen bajas seguras, mientras que Huijsen es duda. En el Geta no estarán Juanmi, Djené, Kamara, Mayoral y Davinchi. Los de Bordalás, por su parte, son 14º con 29 puntos, cinco por encima del descenso, tras ganar dos de los últimos tres partidos.

El dato más relevante de la previa son las 17 victorias consecutivas del Madrid ante el Getafe en el Santiago Bernabéu, y es que los azulones no puntúan en Chamartín desde 2008 (0-1).

Posibles ONCES

  • Real Madrid: Courtois; Carreras, Rüdiger, Alaba, Arnold; Valverde, Tchouaméni, Camavinga; Güler, Vinicius y Mbappé.
  • Getafe: Soria; Kiko Femenia, Duarte, Romero, Abqar, Iglesias; Martín, Milla, Arambarri; Sariano y Vázquez.

¡Horario y dónde ver el Real Madrid-Getafe!

El derbi madrileño entre Real Madrid y Getafe se disputará este lunes 2 de marzo de 2026 a las 21:00 en el estadio Santiago Bernabéu y podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Deportes, con la retransmisión y la última hora del duelo de la jornada 26 de LaLiga.

