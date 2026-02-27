A juicio el caso del anciano encerrado con candado y atado por su hijo y nuera en Betanzos

La Audiencia Provincial de A Coruña acoge este martes, 3 de marzo, el juicio contra un hombre y su mujer acusados de haber recluido al padre del primero, de 81 años, en una vivienda de Tiabre, en el municipio coruñés de Betanzos.

El Ministerio Público solicita para ambos una condena de diez años de prisión por un delito de detención ilegal y otro contra la integridad moral en concurso con abandono de familiar. Además, interesa que se les imponga una orden de alejamiento respecto a la víctima y que la indemnicen con 50.000 euros.

Meses presuntamente privado de libertad

De acuerdo con el escrito de acusación, el anciano habría permanecido encerrado desde diciembre de 2022 hasta, al menos, el 24 de enero de 2023. La puerta de la habitación en la que se encontraba tenía un candado colocado por la parte exterior y las ventanas estaban aseguradas con alambres para impedir cualquier salida. En determinadas ocasiones, siempre según la Fiscalía, también habría sido atado de pies y manos.

No consta que durante ese periodo sufriera lesiones físicas.

Aislamiento y falta de atención básica

La acusación atribuye a la nuera, con el conocimiento y consentimiento de su marido, el mantenimiento del octogenario en un espacio descrito como precario e insalubre. Se le facilitaban pañales para hacer sus necesidades, que quedaban almacenados en una papelera dentro de la propia habitación.

Asimismo, el fiscal sostiene que no recibía comida ni bebida a lo largo del día, sino únicamente una ración diaria y en cantidades reducidas.

Para el Ministerio Público, estos hechos implican no solo una privación ilegítima de libertad, sino también un menoscabo grave de la dignidad del afectado, agravado por la relación familiar y la obligación de cuidado que recaía sobre los acusados.

