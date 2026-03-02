Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un niño de dos años tras atragantarse con una gominola en el cumpleaños de su madre en A Coruña

La autopsia ha confirmado que la causa de la muerte del niño de dos años ha sido el atragantamiento por una gominola.

Sala de operaciones 112 Galicia

Sala de operaciones 112 GaliciaEuropa Press

Miriam Vázquez
Publicado:

Tragedia en el municipio coruñés de Carballo durante una celebración familiar. Un niño de dos años ha muerto al atragantarse con una gominola.

Alrededor de las 20:00 horas de este sábado los servicios de Emergencias 112 recibieron un aviso alertando de que un menor tenía dificultades para respirar en su vivienda. Los equipos sanitarios y del 061, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local se desplazaron hasta la vivienda. Ya allí comenzaron a realizarle la maniobra de Heimlich sin éxito porque la gominola quedó bloqueada en las vías respiratorias del pequeño.

Según publica La Voz de Galicia la familia celebraba el cumpleaños de la madre. El cuerpo del niño fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) donde se le practicó la autopsia que ha confirmado que la causa de la muerte ha sido el atragantamiento. El velatorio se celebrará en Carballo este lunes.

La maniobra de Heimlich

Los atragantamientos son una de las principales causas de muerte no natural en España, de ahí la importancia de saber cómo actuar en momentos que pueden ser de vida o muerte.

La maniobra de Heimlich es una de las técnicas que se recomienda en caso de atragantamiento y consiste en realizar una serie de compresiones abdominales bajo el diafragma. Es fundamental conseguir que la persona tosa. La maniobra levanta el diafragma y obliga al aire a salir de los pulmones para crear una tos artificial. Dicha tos mueve el aire a través de la tráquea y consigue empujar y expulsar la obstrucción fuera de las vías respiratorias por la boca.

