Efemérides de hoy 1 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 1 de marzo?

El 1 de marzo de 2016, sale de prisión Arnaldo Otegi, uno de los principales referentes de la izquierda abertzale, tras cumplir seis años y medio de condena por el denominado caso Bateragune. Condenado por el Tribunal Supremo por intentar reconstruir la dirección política de la ilegalizada Batasuna, al considerar que dicha iniciativa se desarrollaba bajo la tutela de ETA. Su excarcelación, tras más de 2.300 días en la prisión de Logroño, se produjo en un momento de especial simbolismo político, pocos años después del anuncio del cese definitivo de la violencia armada por parte de la organización terrorista.

La salida de Otegi generó una fuerte repercusión política y mediática en el País Vasco y en el conjunto de España, con concentraciones de apoyo a las puertas del centro penitenciario y reacciones encontradas entre los partidos. Para sus seguidores, su liberación supuso el regreso de una figura clave en la reconfiguración del espacio soberanista vasco, mientras que para sus detractores reabrió el debate sobre las consecuencias políticas del final del terrorismo y el papel de antiguos dirigentes vinculados al entorno de ETA. El caso Bateragune había sido uno de los procesos judiciales más controvertidos de la última etapa del conflicto vasco.

Un 1 de marzo, pero de 1493, la carabela La Pinta, una de las naves de la expedición de Cristóbal Colón, atraca en el puerto gallego de Bayona (Pontevedra), convirtiéndose en el primer punto de Europa en recibir la noticia del descubrimiento de América. Al mando de Martín Alonso Pinzón, la embarcación regresaba del viaje transatlántico iniciado el año anterior y adelantó a las otras naves en la llegada a la península, lo que situó a esta villa atlántica en un lugar destacado de la historia universal. Su llegada marcó el inicio de la difusión en Europa de un acontecimiento que transformaría de manera decisiva el conocimiento del mundo y el devenir histórico del continente americano y del Viejo Mundo.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 1 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 1 de marzo?

1712.- La Biblioteca Nacional, entonces llamada Real Biblioteca Pública, abre sus puertas, bajo el reinado de Felipe V.

1867.- Una parte del territorio histórico de Nebraska es admitida como el estado número 37 de Estados Unidos.

1919.- Las movilizaciones El Movimiento Primero de Marzo, favorable a la independencia de Corea, son respondidas por el Imperio japonés con el asesinato de miles de personas.

1924.- Emile Fradin descubre en Allier (Francia) las denominadas tablillas de Glozel, unas planchas de arcilla con inscripciones desconocidas que dividieron a la comunidad arqueológica sobre su datación.

1936.- Lluís Companys regresa a Barcelona para hacerse cargo del Gobierno de la Generalitat.

1954.- EEUU hace estallar en el atolón Bikini (Islas Marshall) la bomba atómica de hidrógeno, con una potencia mil veces superior a la que explotó en Hiroshima.

1966.- La sonda espacial soviética Venera 3 impacta en Venus, convirtiéndose en la primera nave en impactar en la superficie de otro planeta.

1979.- La Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez gana las elecciones legislativas celebradas en España, las primeras tras la promulgación de la Constitución de 1978.

1983.- Entra en vigor el Estatuto de la Comunidad de Madrid.

1999.- Entra en vigor el Tratado de Ottawa sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonas.

2022.- El Gobierno español aprueba el envío de armas a Ucrania y se compromete a acoger a ucranianos que huyan de la guerra.

¿Quién nació el 1 de marzo?

1444.- Alejandro Botticelli, pintor italiano.

1809.- Federico Chopin, compositor polaco.

1922.- Isaac Rabin, político israelí.

1943.- José Ángel Iribar, futbolista español.

1949.- Ángel Gabilondo, político español.

1977.- Esther Cañadas, modelo española.

2000.- Ava Allan, modelo y actriz estadounidense.

¿Quién murió el 1 de marzo?

1906.- José María de Pereda, novelista español.

1922.- Pichichi (Rafael Moreno Aranzadi), futbolista español.

2012.- Quique Camorias, actor español.

2020.- Ernesto Cardenal, sacerdote, poeta y revolucionario nicaragüense, impulsor de la teología de la liberación.

2021.- Quique San Francisco, actor español.

2023.- Irma Serrano, "La Tigresa", actriz mexicana.

2024.- Akira Toriyama, dibujante japonés de manga.

¿Qué se celebra el 1 de marzo?

Hoy, 1 de marzo, se celebra el Día de la Cero Discriminación, Día Mundial de los Pastos Marinos y Día de Baleares.

Horóscopo del 1 de marzo

Los nacidos el 1 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo, se celebra Nuestras Señora de la Cruz.