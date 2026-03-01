Tragedia en Albacete: Tres motoristas fallecen tras un choque múltiple en Elche de la Sierra

Tres hombres han perdido la vida este domingo en un trágico accidente de tráfico ocurrido en la carretera CM-412, dentro del término municipal de Elche de la Sierra, en la provincia de Albacete. El siniestro, en el que se han visto implicadas tres motocicletas, ha tenido lugar minutos antes del mediodía y ha movilizado a un amplio dispositivo de emergencias.

Un tramo con curvas pronunciadas

Según han informado fuentes del servicio 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 11:52 horas. El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 222 de la vía regional, un tramo conocido por sus curvas pronunciadas y por ser frecuentado habitualmente por motoristas, especialmente durante los fines de semana.

Según los fatos facilitados por la Guardia Civil, dos de las motos han chocado de manera frontal cuando circulaban por una curva, y como consecuencia del impacto, una tercera moto que transitaba detrás de una de ellas, intentó esquivar la colisión, pero terminó perdiendo el control y saliéndose de la carretera, sufriendo un desenlace fatal.

Tres varones de 62,63 y 43 años

Las víctimas son tres varones de 62, 63 y 43 años. Dos de ellos residían en la capital albaceteña, mientras que el tercero tenía su domicilio en Murcia. Los servicios sanitarios desplazados al lugar no han podido hacer nada por salvar sus vidas, solo han podido certificar el fallecimiento de los tres conductores.

En el operativo han participado patrullas de la Guardia Civil, dos médicos de urgencias, una Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) móvil, un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico. La rápida intervención de los equipos de emergencia no ha sido suficiente ante la gravedad de las lesiones sufridas por los implicados. Las autoridades investigan ahora las circunstancias exactas del suceso para esclarecer cómo se produjo la colisión.

Otras noticias similares

Hace tan solo dos días ocurría una noticia similar, pero esta vez en Valladolid, donde un motorista menor de edad y sin carné de conducir, perdía la vida tras chocar su motocicleta contra un camión. El servicio autonómico de emergencias 1-1-2 explicaba que, tras recibir el aviso los servicios de emergencias, la Policía Municipal, Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl se trasladaron hasta el lugar junto a una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico (SVB). En el lugar de los hechos, los sanitarios confirmaron el fallecimiento del motorista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.