Un hijo logra el desahucio de su madre de la vivienda que le había donado en Torrelavega

El juzgado de Torrelavega ha estimado la demandada presentada por un hijo contra su madre, y ha acordado el desahucio de la progenitora de la vivienda en la que residía, un inmueble que ella había donado previamente al demandante.

La resolución, dictada por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad, concluye que la mujer ocupaba el piso sin título que legitimara su posesión, aunque estuviera empadronada en la vivienda, por lo que su situación jurídica era de precario.

En consecuencia, el magistrado ha ordenado que abandone la vivienda dentro del plazo legal, y ha sido advertida de lanzamiento en caso de ocupación. Además, le ha impuesto el pago de costas procesales.

La mujer atraviesa problemas de salud

Según han explicado los abogados de la demandada, la mujer —que atraviesa problemas de salud y dificultades económicas— no llegó a ser propietaria del inmueble. La titularidad correspondía a la madrina de su hijo, de quien ella tenía un poder notarial. En virtud de esa autorización, formalizó en agosto de 2023 la donación directa del piso a favor de su hijo mediante escritura pública. De este modo, se pretendía evitar una doble transmisión y la consiguiente doble carga fiscal.

En su fundamentación jurídica, el juez recuerda que en los procedimientos de desahucio por precario, está legitimado para reclamar quien ostenta el derecho a poseer la finca frente a quien la ocupa sin respaldo legal. Asimismo, precisa que circunstancias como estar empadronada en el domicilio, o asumir los gastos de suministros, no constituyen un título válido que ampare la ocupación.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Cantabria. El fallo subraya además que la situación de vulnerabilidad económica de la demandada no es, por sí misma, causa legal suficiente para desestimar una acción de desahucio por precario, dado que el procedimiento se limita a analizar la existencia o no de título jurídico para poseer el inmueble.

Se disparan las donaciones en vida de viviendas

La subida del precio de la vivienda, un 14,8% en el último año según datos de Idealista, refleja la imposibilidad que tienen muchos jóvenes para acceder a una vivienda por sí mismos. Para facilitar ese acceso a la vivienda, son muchos los padres que deciden donar una casa a sus hijos en vez de esperar y dejársela en herencia.

Tal y como recoge el Consejo General del Notariado, las donaciones de vivienda se han disparado un 67% en siete años. Esta tendencia, que no deja de crecer, se constató en el primer semestre de 2025. Durante ese semestre, se donaron 26.923 viviendas.

"Hay muchísimas más herencias en vida o donaciones que antes", afirma con claridad María López, abogada especializada en Derecho de Sucesiones del despacho vigués GLC Abogados. Según explica, este tipo de operaciones ha crecido más de un 20% en los últimos años, entre sus clientes. La tendencia responde, en parte, a la imposibilidad de que los jóvenes accedan a una primera vivienda sin ayuda económica. "Es muy difícil, si tienes 20 o 30 años hoy en día, poder comprarte un piso. La vivienda se ha encarecido casi el doble de lo que costaba en la generación de nuestros padres, mientras los sueldos apenas han crecido. A eso se suma la escasa oferta y la elevada demanda. Es una tormenta perfecta", resume la abogada.

