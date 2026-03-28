Los Mossos d'Esquadra detienen a 28 personas en la AP-7 con la operación 'Kampai Pista'

Los Mossos d’Esquadra han activado la operación 'Kampai Pista', un dispositivo específico para combatir la multirreincidencia delictiva en Cataluña, con especial atención a la AP-7. Es una de las principales vías de Cataluña y registra un alto volumen de tráfico diario. Asimismo, concentra gran parte de los robos que se producen en carretera. Según datos policiales, el año pasado se registraron alrededor de 4 mil hechos delictivos en las carreteras catalanas, de los cuales el 85% se produjeron en esta autopista.

Por ello, se ha convertido en uno de los principales puntos de actuación policial. Hasta el momento, el operativo se ha saldado con 28 detenidos y más de mil personas identificadas, muchas de ellas con antecedentes penales. Según fuentes policiales, el objetivo es frenar la actividad de grupos especializados que actúan de forma reiterada y que aprovechan la movilidad en las vías rápidas.

Para hacer frente a esta situación, los Mossos han desplegado este amplio dispositivo a lo largo de los 344 kilómetros que recorren Cataluña, con la participación de unos 300 agentes.

Además de los controles en carretera, el dispositivo también se ha reforzado desde el aire. Este despliegue coincide con Semana Santa, ya que es cuando aumenta el número de desplazamientos y, con ello, las oportunidades para que se cometan este tipo de delitos. Desde la puesta en marcha del plan, los agentes aseguran haber reducido en un 37% los hechos delictivos en las vías catalanas.

Con esta operación, la policía pretende no solo detener a los responsables, sino también mejorar la seguridad de los conductores quienes aseguran que la clave está en "no dejar nada a la vista". Hay quienes cuentan lo que hacen para evitar estos robos: "Siempre nos quedamos uno dentro y cerramos el coche por seguridad".

Así actúan los delincuentes

Los ladrones suelen aprovechar momentos de distracción de los conductores. Uno de los métodos más habituales es alertar de un supuesto problema en el vehículo para conseguir que el conductor se detenga y se distraiga. En ese momento, otro implicado sustrae las pertenencias del interior del coche.

Estas bandas criminales utilizan, a menudo, vehículos robados o de alquiler de alta gama para desplazarse rápidamente entre distintos puntos y dificultar su localización. Esta movilidad les permite actuar en varias zonas en poco tiempo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.