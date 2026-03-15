Los robos en la AP-7 continúan: cuatro denuncias diarias en Girona

La AP-7 recorre más de 1300 km en total, uniendo la frontera de Francia con Andalucía. Es una de las principales arterias de nuestro país —la AP7— y sufre desde hace años robos constantes. En Cataluña, este tipo de hurtos se ha triplicado en tan solo 4 años; mientras que en 2021 se denunciaron 1.278 casos, en 2025 esa cifra alcanzó los 3.800. Los Mossos preparan un plan dirigido para frenar este tipo de robos.

De cualquier manera, a cualquier hora y aprovechando despistes, es el modus operandi de los ladrones en las carreteras. Muchos de los casos ocurren en las estaciones de servicio, donde muchas personas paran a descansar. Cuando estos se relajan, el ladrón encuentra a su presa, roba y huye rápidamente con el coche. También hay quienes aprovechan el descanso de los camioneros para robar su mercancía, mediante el método del telonero —rajando las lonas del camión para llevarse su carga—.

Esta situación se ha incrementado en los últimos años a raíz de la retirada de los peajes, que ha provocado un aumento drástico de vehículos, convirtiendo esta vía en una de las de mayor tráfico de nuestro país y a menudo operando al límite de su capacidad.

La provincia de Girona, un foco para los ladrones

El Gobierno catalán ha hecho públicos unos datos preocupantes de la AP-7 a su paso por la provincia de Girona. Cada día se suman —de media— 4 nuevas denuncias por robos y hurtos. Los Mossos d'Esquadra detuvieron a 47 personas por estos delitos entre enero y noviembre del 2025, 14 de las cuales multirreincidentes. La Unidad Operativa de Movilidad (UOM) tiene ya identificados un centenar de ladrones que actúan en la AP-7.

Los camioneros, hartos de esta situación

Los camioneros españoles, según datos del Ministerio del Interior aportados por la Conferencia Española de Transporte de Mercancías, denuncian cada año 20.000 robos. Una situación que los lleva al límite porque deben estar siempre en alerta. El 60% de los delitos se producen en áreas de descanso sin vigilancia o en polígonos industriales sin medidas de seguridad durante las paradas obligatorias de los conductores. Este problema, según la patronal de Transporte de Mercancías, es ya “estructural” y “pone en riesgo” la competitividad y seguridad del sector. Por ello, reclama más “medios técnicos y humanos de vigilancia” y “servicios adecuados” para los camioneros. La CETM sostiene que carreteras como la AP-7, la A-2 -que une Madrid y Barcelona- o la A-3 entre la Comunidad Valenciana y Madrid son las que registran una “especial incidencia” de estos delitos.

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