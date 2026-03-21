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BARCELONA

Los Mossos investigan la muerte violenta de un hombre de 37 años en un local de Badalona

Los sanitarios intentaron reanimarlo sin éxito y el caso permanece bajo secreto judicial mientras la División de Investigación Criminal trata de esclarecer lo sucedido.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra Europa Press

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Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre de 37 años ocurrida durante la pasada noche en un local de Badalona (Barcelona), un suceso que permanece bajo secreto de las actuaciones mientras se esclarecen las circunstancias de lo ocurrido.

Según ha informado la Policía de la Generalitat, alrededor de la 01:00 horas se recibió un aviso en el que se alertaba de que una persona había resultado herida de gravedad en un establecimiento situado en la localidad barcelonesa. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato agentes de los Mossos d'Esquadra y una ambulancia del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

A su llegada, los técnicos sanitarios intentaron reanimar al hombre, aunque finalmente solo pudieron certificar su muerte en el mismo lugar de los hechos. La víctima, un varón de 37 años, habría sufrido una muerte de carácter violento, extremo que ahora trata de esclarecer la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana Norte.

Por el momento no han trascendido detalles sobre cómo se produjo la agresión ni sobre la posible implicación de terceras personas. La investigación sigue abierta y, por ahora, no se han comunicado detenciones ni más datos sobre la identidad del fallecido.

El caso se encuentra bajo secreto judicial. Esto implica que, de momento, no se han hecho públicas hipótesis sobre el móvil del crimen ni sobre el posible uso de un arma u otro objeto en la agresión.

La División de Investigación Criminal de los Mossos ha asumido la investigación para determinar qué ocurrió en el interior del local y si la muerte se produjo en el marco de una pelea, una agresión directa o por otras circunstancias todavía no aclaradas.

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