Ingresado un bebé positivo en cocaína, localizado en medio de la desarticulación de una red dedicada a la trata de mujeres

Agentes de la Policía Nacional han trasladado a un bebé de 21 meses a un centro sanitario, donde ha sido ingresado tras dar positivo en cocaína y después de presentar síntomas compatibles con síndrome de abstinencia.

El hallazgo se enmarca en medio de la operación Aragua, destinada a desmantelar una organización dedicada a captar mujeres en situación de vulnerabilidad, tanto en su país de origen como ya en territorio nacional, para posteriormente trasladarlas hasta Málaga y explotarlas sexualmente en distintos pisos ubicados principalmente en Jerez de la Frontera.

Los agentes observaron "graves condiciones de insalubridad" en la vivienda de Estepona donde estaba el menor. Allí había incluso restos de cocaína a su alcance. Es por eso que se activó el protocolo correspondiente a través de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).

Operación Aragua

Dentro de la operación Aragua, el pasado 20 de mayo se realizaron tres registros simultáneos en un domicilio de Estepona (Málaga), así como en dos inmuebles utilizados para el ejercicio de la prostitución en Jerez de la Frontera, todo ello a raíz de los indicios obtenidos durante la investigación.

Allí se pudieron identificar a ocho potenciales víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Estas contraían una deuda de hasta 5.000 euros por el traslado y debían entregar el 50% de los beneficios obtenidos mediante la prestación de servicios sexuales, ha indicado la Policía en una nota.

Obligadas a prostituirse las 24 horas de los 7 días de la semana

Las mujeres eran obligadas a prostituirse las 24 horas del día, los siete días de la semana, siendo además incitadas al consumo de sustancias estupefacientes y obligadas presuntamente a suministrarlas a los clientes.

El registro permitió a los agentes comprobar las duras condiciones a las que eran sometidas. Entre las que cabe destacar que debían interrumpir sus descansos cuando llegaban clientes y, además, se encontraban permanentemente vigiladas mediante cámaras de seguridad instaladas en los inmuebles.

Red criminal desarticulada

Agentes del Grupo Operativo de Extranjeros de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Cádiz han desarrollado una investigación por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y delitos relativos a la prostitución, en el marco de la operación denominada "Aragua".

Esta ha permitido identificar a dos personas como presuntos responsables de la red criminal, quienes se encuentran ahora en prisión provisional por orden de la autoridad judicial. Uno de ellos detenido durante el registro en Estepona, donde los agentes también intervinieron un dron, un teléfono móvil, un disco duro, un ordenador personal, 250 euros en efectivo y varias armas de aire comprimido presuntamente modificadas y consideradas prohibidas.

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