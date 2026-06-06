Dos jóvenes muertos y tres heridos graves, algunos menores, tras volcar un turismo en Pinilla del Campo, Soria

En la madrugada del sábado un turismo ha volcado a la entrada de la localidad soriana de Pinilla del Campo. El incidente ha dejado dos muertos, ambos de 25 años, y tres heridos graves, dos de ellos menores de edad.

El vuelvo ha tenido lugar a las 01:00 horas en el kilómetro 14 de la carretera provincial SO-P-2003, cuando el vehículo se ha salido de la vía y posteriormente ha volcado y colisionado contra un talud.

Los Bomberos de Ólvega han recibido un aviso del 112 informando de que dos personas estaban atrapadas. Igualmente han alertado a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y al centro de coordinación de emergencias (CCU) de Emergencias Sanitarias -Sacyl, desde el que se envía una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Ólvega.

Al llegar al lugar de los hechos, el personal sanitario del Sacyl ha confirmado el fallecimiento de dos hombres. Además ha atendido a otros tres, con heridas graves, que han sido trasladados en UVI móvil de Emergencias Sanitarias y en ambulancias de soporte vital básico al hospital Santa Bárbara de Soria.

Según fuentes de la Subdelegación del gobierno soriano, los tres heridos tienen edades comprendidas entre los 16 y 22 años, quienes han añadido que todos cinco integrantes del vehículo vivían en Soria ciudad.

Por su parte, la Guardia Civil continúa trabajando en la identificación de las dos víctimas.

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