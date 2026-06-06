La visita de León XIV provocará cortes de tráfico y un servicio especial de Metro hasta las 02.30 horas

Este sábado, el Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han organizado un dispositivo especial de movilidad con motivo de la visita del Papa León XIV a España. La planificación se mantendrá hasta el 9 de junio, con refuerzos en transporte y horario de Metro ampliado hasta las 02.30 horas.

Durante la jornada de este sábado, se realizará uno de los actos más multitudinarios de la agenda del pontífice: la vigilia de oración en la Plaza de Lima, con una estimación de más de 600.000 asistentes.

Las autoridades han recomendado el uso de transporte público para facilitar los desplazamientos. Se contará con refuerzos especiales en la red de Metro, Cercanías y autobuses, tanto de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) como interurbanos.

También, el pontífice tiene previsto realizar dos recorridos en papamóvil por las calles de la capital, por lo que se realizarán cortes de tráfico. El primer recorrido será tras la recepción en el Palacio Real, cuando el Pontífice recorrerá parte de la ciudad en dirección a la Nunciatura Apostólica.

Recorrido papamóvil

Este primer trayecto pasará por el Palacio Real, Plaza de España, calle de la Princesa, El Corte Inglés de Princesa, bulevares de Madrid y Plaza de Colón. Al llegar al último punto, León XIV abandonará el papamóvil para continuar el camino en vehículo cerrado hasta la Nunciatura Apostólica.

Mientras, el segundo trayecto será tras la visita del Santo Padre al centro para personas sin hogar CEDIA 24 Horas de Cáritas a las 18.00 horas. Tras ello, se desplazará hasta la Plaza de Lima y, a las 20.30 horas, tendrá lugar el primer acto multitudinario de su visita.

El Papa León XIV se desplazará en el papamóvil desde la calle Vitruvio, en Chamartín, hasta la Plaza de Lima a través del Paseo de la Castellana, una de las principales avenidas de la capital.

Cortes de tráfico

Debido a los recorridos programados, la Plaza de Lima y zona de influencia se ha cerrado al tráfico desde la medianoche del miércoles, además de los carriles centrales del Paseo de la Castellana, entre la Plaza de Cuzco y la Plaza de San Juan de la Cruz, y desde el Puente de Raimundo Fernández Villaverde hasta la Plaza de Lima.

Hasta las 14.30 horas, permanecerá cortada la Plaza de San Juan de la Cruz, extendiéndose el corte hasta la Plaza de Gregorio Marañón. Asimismo, a partir de esta hora, se cerrará el acceso al túnel de Plaza de Castilla. Por ello, la circulación se controlará a través de desvíos señalizados hacia las calles Bravo Murillo y Mateo Inurria.

En la Plaza de Cuzco, quedará cerrado en sentido sur, mientras que el resto de itinerarios se mantendrán operativos en sentido norte y en el eje este-oeste.

El eje del Paseo de la Castellana se mantendrá cortado entre la Plaza de Cuzco y la Plaza de Gregorio Marañón, con posibilidad de que se extienda hasta la Plaza de Colón en función de la afluencia de público y garantizando, en cualquier caso, los movimientos transversales en el tramo comprendido entre Gregorio Marañón y Colón.

La calle General Perón estará cortada desde su intersección con la calle Orense, con la previsión de ampliar el perímetro de restricción a las vías aledañas en dirección a Bravo Murillo si la afluencia de público es necesaria.

La calle Concha Espina también se cerrará al tráfico desde la calle Serrano. Esta última permanecerá libre para absorber parte del tráfico desviado y servir de eje alternativo a la Castellana.

El dispositivo prevé cortes en el paso elevado de Joaquín Costa (puente de Raimundo Fernández Villaverde), en el tramo entre la intersección de Joaquín Costa con Príncipe de Vergara y Cuatro Caminos. Se intentará retrasar lo máximo posible, aunque se estiman sus cortes sobre las 18.00 horas.

Refuerzos de transporte

Metro aumentará su servicio con hasta 42 trenes adicionales en las líneas 1, 6, 7, 8, 9 y 10 en algunas franjas horarias, entre las 11.00 horas y el cierre del servicio, que queda ampliado hasta las 02.30 horas.

A partir de las 17.00 horas, la estación de Nuevos Ministerios estará inhabilitada en las entradas cercanas a la Plaza de Lima, pero se mantendrá el tránsito interior hacia las salidas del Centro Comercial, Orense y Agustín de Betancourt. Será a las 22.00 horas cuando todo vuelva a funcionar con normalidad.

Las paradas de Cuzco y Santiago Bernabéu tampoco estarán operativas, además de que continúan cerradas por obras.

Cambios en Cercanías

En cuanto a la red de Cercanías, desde las 13.00 horas hasta la finalización de su servicio, las líneas C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-7, C-8 y C-10 registrarán un aumento de frecuencias y trenes en doble composición. Se estima un crecimiento de plazas para ese día de más de 540.000, un 35% más de lo habitual en fin de semana.

Se harán reservas de trenes en Chamartín, Aranjuez, Móstoles-El Soto, Coslada y Villaverde Alto.

La C-2 (Guadalajara-Chamartín) tendrá una frecuencia de 7-8 minutos durante todo el sábado. Las líneas C-3 (Aranjuez-Chamartín), C-4 (Parla-Colmenar/Alcobendas) y C-5 (Móstoles El Soto-Humanes/Fuenlabrada) contarán con refuerzo de servicio comercial desde las 13.30 horas.

En paralelo, la C-10 (Villalba-Chamartín) prolongará el servicio comercial hasta la estación de Pitis (con parada comercial en Ramón y Cajal y Mirasierra-Paco de Lucía).

Mientras, en la estación de Laguna, la más próxima al centro CEDIA de Cáritas Diocesanas de Madrid, habrá refuerzo de personal de 16.00 a 20.00 horas. Por otra parte, no se prevé un cierre de la estación de Nuevos Ministerios; no cerrará en un principio, pero sí habrá posibilidad de cierre de los accesos y sin parada de trenes.

EMT gratuito

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), para facilitar los desplazamientos, ha habilitado la gratuidad en el servicio de autobús, excepto la línea Exprés Aeropuerto, y en el servicio Bicimad. La conexión con el aeropuerto (líneas 200 y 203/Exprés Aeropuerto) y las líneas circulares C1 y C2 también reforzarán su conexión.

También se trasladan las cabeceras de 'búhos' situadas en Cibeles y Alonso Martínez, y la línea 180 funcionará el fin de semana entre Legazpi y Caja Mágica para atender el aparcamiento disuasorio.

La empresa estima un refuerzo de autobuses, que supone un 25%, aproximadamente, de incremento sobre la dotación prevista. A partir de las 14.30 horas, se suprimirá el servicio de las líneas 5, 14, 27, 40, 45, 51, 149 y S10 (servicio especial alternativo por corte en tramo de Línea 10 de Metro) y otras 30 líneas más limitarán o desviarán sus itinerarios.

Mientras, los autobuses interurbanos contarán con un refuerzo de hasta 148 vehículos. También se reforzará el servicio de taxi, con autorización para que puedan prestar servicio todas las licencias.

Se establecerá un sistema de control dinámico que permitirá adaptar el servicio en tiempo real y controlar la afluencia de viajeros y de las necesidades de seguridad en todo momento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.