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Noticias de hoy, sábado 6 de junio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 6 de junio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 5 de abril de 2026

Noticias de hoy, sábado 7 de junio de 2026

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Antena 3 Noticias
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Han tenido que pasar 15 años para que España reciba la visita de un Papa. No es la primera vez que Prevost viaja a nuestro país, pero sí es su primer viaje apostólico y, precisamente por eso, el Papa asegura que le hace especial ilusión.

Madrid se llena de miles de peregrinos de todo el mundo ante la visita del papa León XIV

Miles de peregrinos de distintos lugares de España y del mundo ya están llegando a Madrid para acudir a algunos de los actos programados con motivo de la visita del papa León XIV a la ciudad, que ha arrancado este sábado y se alargará hasta el martes 9 de junio. Con motivo de la visita, muchas parroquias y colegios de la capital se han transformado en puntos de encuentro multiculturales donde la hospitalidad y la expectación han marcado las horas previas a la vigilia de oración este sábado en la Plaza de Lima y la eucaristía del domingo.

Nuevas anotaciones de Leire Díez apuntan al caso que investiga a David Sánchez

Las nuevas anotaciones personales de Leire Díez se han convertido en una pieza dentro de la investigación que dirige la Audiencia Nacional. Entre el material incautado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil figuran varias agendas y libretas en las que la exmilitante socialista recogía reuniones, nombres propios, ideas y referencias a algunos de los asuntos políticos y judiciales más relevantes de los últimos años.

Son cuadernos que la UCO requisó en su vivienda y a los que Antena 3 Noticias ha tenido acceso. En ellos aparecen cientos de anotaciones, muchas veces sin fecha, desordenadas, inconexas y sin contexto adicional.

Una de esas anotaciones se refiere a la causa del hermano de Sánchez. Díez escribe: "Posible estrategia: ser abogado del hermano de P.S.". En el mismo bloque también aparece otra indicación: "Mete como acusación popular". Los investigadores han incorporado estos manuscritos al sumario al considerar que pueden ayudar a reconstruir la actividad desarrollada por Díez y su entorno.

Trump amenaza a Cuba

"Tan pronto" como finalice el conflicto en Oriente Medio, Estados Unidos se va a "ocupar" Cuba. Así lo ha anunciado Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. El presidente estadounidense continúa con su obsesión por el país caribeño, el cual ha definido como "un bonito territorio" que "podría tener hermosos complejos turísticos".

El republicano aseguró tener "algunos planes muy buenos" para el país, recordando que "ya no tienen dinero entrado", ya que "antes recibían mucho dinero de Venezuela y ya no". Por ello cree que desde Cuba "saben que tenemos que deshacernos del régimen que fue muy duro, muy desagradable".

Trump está muy seguro de que se hará con el control del país: "Nos encargaremos de ello". Según él, tendrá lugar una vez termine el conflicto en Oriente Medio: "Me gusta hacer una cosa después de la otra. Nos ocuparemos de la República Islámica de Irán, y, tan pronto como eso esté resuelto, de regreso haremos una pequeña y breve parada en Cuba".

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IMÁGENES: Así ha sido la llegada del Papa León XIV a España

Papa León XIV y los Reyes

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Sociedad

El papa León XIV en su llegada a Madrid

Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo | León XIV se reúne en Nunciatura con un grupo de 30 enfermos

Ambulancia de 112 Emergencias Sanitarias de Castilla y León

Dos jóvenes muertos y tres heridos graves, algunos menores, tras volcar un turismo en Pinilla del Campo, Soria

Noticias de hoy, domingo 5 de abril de 2026

Noticias de hoy, sábado 6 de junio de 2026

Recorrido papamóvil Madrid
PAPA

Así ha sido el recorrido de León XVI en el papamóvil ante un baño de masas

El Papa inicia su primer trayecto en el papamóvil entre cánticos de "Viva León XIV" y "Alza la mirada"
VISITA PAPA

La visita de León XIV provocará cortes de tráfico y un servicio especial de Metro hasta las 02.30 horas

La parada del Papa con los más vulnerables de Madrid
Centro Cáritas

La parada del Papa con los más vulnerables de Madrid

La primera cita del Papa León XIV en su viaje en España, tras saludar a los Reyes, será en el Centro CEDIA 24H de Cáritas. Un lugar para personas sin hogar que ha atendido a más de 2.500

Grupos de peregrinos llegando al Colegio San Agustín, en Madrid, con motivo de la visita del Papa León XIV.
VISITA PAPA LEÓN XIV

Madrid se llena de miles de peregrinos de todo el mundo ante la visita del papa León XIV

Parroquias y colegios de la capital se han convertido en puntos de acogida para jóvenes llegados de distintos lugares de España y del mundo, en las horas previas a la vigilia de oración en la Plaza de Lima y a la eucaristía del domingo

Estas han sido las palabras de León XIV en su primer discurso en España

Estas han sido las palabras de León XIV en su primer discurso en España

Vista de un arma de la Policía Nacional que formarán parte del dispositivo de seguridad con motivo de la visita del Papa León XIV

14.000 agentes y 4 fases, así es el histórico dispositivo de seguridad por la visita del papa León XIV a Madrid

Una bandera del revés, un 'sixseven' en el papamóvil o las confesiones a la Reina, entre las anécdotas de la llegada del Papa León XIV a España

Una bandera del revés, un 'sixseven' en el papamóvil o las confesiones a la Reina, entre las anécdotas de la llegada del papa León XIV a España

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