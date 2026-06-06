Noticias de hoy, sábado 6 de junio de 2026

Han tenido que pasar 15 años para que España reciba la visita de un Papa. No es la primera vez que Prevost viaja a nuestro país, pero sí es su primer viaje apostólico y, precisamente por eso, el Papa asegura que le hace especial ilusión.

Madrid se llena de miles de peregrinos de todo el mundo ante la visita del papa León XIV

Miles de peregrinos de distintos lugares de España y del mundo ya están llegando a Madrid para acudir a algunos de los actos programados con motivo de la visita del papa León XIV a la ciudad, que ha arrancado este sábado y se alargará hasta el martes 9 de junio. Con motivo de la visita, muchas parroquias y colegios de la capital se han transformado en puntos de encuentro multiculturales donde la hospitalidad y la expectación han marcado las horas previas a la vigilia de oración este sábado en la Plaza de Lima y la eucaristía del domingo.

Nuevas anotaciones de Leire Díez apuntan al caso que investiga a David Sánchez

Las nuevas anotaciones personales de Leire Díez se han convertido en una pieza dentro de la investigación que dirige la Audiencia Nacional. Entre el material incautado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil figuran varias agendas y libretas en las que la exmilitante socialista recogía reuniones, nombres propios, ideas y referencias a algunos de los asuntos políticos y judiciales más relevantes de los últimos años.

Son cuadernos que la UCO requisó en su vivienda y a los que Antena 3 Noticias ha tenido acceso. En ellos aparecen cientos de anotaciones, muchas veces sin fecha, desordenadas, inconexas y sin contexto adicional.

Una de esas anotaciones se refiere a la causa del hermano de Sánchez. Díez escribe: "Posible estrategia: ser abogado del hermano de P.S.". En el mismo bloque también aparece otra indicación: "Mete como acusación popular". Los investigadores han incorporado estos manuscritos al sumario al considerar que pueden ayudar a reconstruir la actividad desarrollada por Díez y su entorno.

Trump amenaza a Cuba

"Tan pronto" como finalice el conflicto en Oriente Medio, Estados Unidos se va a "ocupar" Cuba. Así lo ha anunciado Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. El presidente estadounidense continúa con su obsesión por el país caribeño, el cual ha definido como "un bonito territorio" que "podría tener hermosos complejos turísticos".

El republicano aseguró tener "algunos planes muy buenos" para el país, recordando que "ya no tienen dinero entrado", ya que "antes recibían mucho dinero de Venezuela y ya no". Por ello cree que desde Cuba "saben que tenemos que deshacernos del régimen que fue muy duro, muy desagradable".

Trump está muy seguro de que se hará con el control del país: "Nos encargaremos de ello". Según él, tendrá lugar una vez termine el conflicto en Oriente Medio: "Me gusta hacer una cosa después de la otra. Nos ocuparemos de la República Islámica de Irán, y, tan pronto como eso esté resuelto, de regreso haremos una pequeña y breve parada en Cuba".

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