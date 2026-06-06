Este es el recorrido del papa León XIV en Madrid los próximos días para quienes no hayan podido verlo

El papa León XIV ha llegado a Madrid este sábado y durante cuatro días residirá en la capital "como un madrileño más", ha expresado en el centro social 'Cedia 24 horas'. El próximo martes 9 de junio, sobre las once de la mañana, pondrá rumbo a Barcelona.

En la jornada de hoy el pontífice va a recorrer las calles de la ciudad en el papamovil. Su primera aparición ha sido tras abandonar el Palacio Real por la Puerta del Príncipe para irse a la nunciatura apostólica, donde residirá estos días.

Sin embargo, para aquellos que no han podido ver al santo padre, aún quedan dos días para poder presenciar la figura del papa León XIV por las calles de la capital en su vehículo semiabierto, con techo acristalado.

Domingo 7 de junio

El próximo domingo, a las 10:00 horas tendrá lugar en la Plaza de Cibeles una misa multitudinaria. Media hora antes, a las 09:30 horas, el pontífice saldrá en el vehículo desde la calle Serrano, pasando por la calle Goya y la plaza de Colón hasta llegar a la plaza de Cibeles.

Lunes 8 de junio

No obstante, el lunes 8 de junio, el santo padre recorrerá muchas de las zonas de Madrid. A las 18:00 horas participará en la ofrenda rosa de oro Santa María La Real de la Almudena. El camino con el papamóvil comenzará en la Glorieta de las Pirámides, pasando por Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, la calle Bailén y finalizará en el Palacio Real.

Una vez acabado este acto, tendrá que desplazarse hasta el Estadio Bernabéu para un encuentro multitudinario con la comunidad diocesana. Recorrerá vías principales de la capital comenzando en la calle Bailén, seguido de la calle Mayor, Puerta del Sol, carrera de Sán Gerónimo, plaza de las Cortes, plaza Cánovas del Castillo, calle Felipe IV, calle Alfonso XII, plaza de la Independencia.

También cruzará la calle Alcalá y la calle Príncipe de Vergara hasta llegar a la calle Concha Espina, donde bajará por la plaza de los Sagrados corazones hasta llegar al Estadio Bernabéu.

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