De la gastronomía asturiana a Isabel la Católica: los regalos de los Reyes al Papa León XVI

Este sábado, el papa León XIV fue recibido por los reyes Felipe VI y Letizia junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en uno de los momentos más simbólicos de la jornada en el Palacio Real de Madridy en un encuentro institucional histórico. Durante la reunión no faltó el tradicional intercambio de regalos.

Ediciones históricas y mapas de América

Durante el intercambio, los Reyes entregaron al pontífice una selección de piezas vinculadas a algunos de los episodios más relevantes de la historia y la cultura española. Entre ellas destacó la edición conmemorativa de 'De My Mano. Autógrafos de Isabel la Católica', una edición fiel al original que reúne documentos y escritos de la monarca conservados en distintos archivos y bibliotecas. La obra fue publicada con motivo del 550 aniversario de la proclamación de Isabel I como reina de Castilla.

Además, Sus Majestades regalaron al Papa una edición dedicada a los mapas de América incluidos en publicaciones españolas de los siglos XVI al XVIII. Se trata de un estudio histórico y cartográfico que pone en valor el papel de España en la representación y el conocimiento del continente americano durante la Edad Moderna.

El legado artístico también tuvo protagonismo con una colección especial de monedas acuñadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con motivo del Año Gaudí. Las piezas están dedicadas a tres de las obras más emblemáticas del arquitecto catalán (la Sagrada Familia, el Park Güell y la Casa Milà), como homenaje a una de las figuras más universales del modernismo.

La representación de la riqueza española se completó con un lote de productos procedentes de Asturias.

Los regalos del Papa

Por su parte, el papa León XIV entregó varios obsequios de carácter religioso a los Reyes. El más destacado fue un mosaico del denominado Cristo Sol, elaborado por los artesanos del Estudio del Mosaico Vaticano mediante la técnica del mosaico cortado.

La obra reproduce una de las imágenes más antiguas del cristianismo occidental, hallada en la Necrópolis Vaticana bajo la Basílica de San Pedro. En ella aparece una figura juvenil rodeada de rayos solares y conduciendo un carro, una iconografía heredada del dios Helios que el cristianismo reinterpretó como representación de Cristo, considerado la 'luz del mundo'.

Asimismo, el pontífice entregó a Sus Majestades una medalla conmemorativa diseñada exclusivamente para esta visita apostólica a España. En una de sus caras figura el escudo papal junto al lema de León XIV, mientras que en la otra aparecen varios símbolos estrechamente vinculados a España.

La Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, ocupa un lugar destacado en la composición, acompañada por una representación de la Sagrada Familia. La medalla también incorpora motivos marinos que evocan el carácter abierto y acogedor del país, así como las etapas previstas por el Papa en Canarias, concretamente en Gran Canaria y Tenerife.

La inscripción en latín que rodea la pieza recuerda oficialmente el viaje apostólico realizado entre el 6 y el 12 de junio de 2026.

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