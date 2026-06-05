Del Bosque y Casillas se unen a la candidatura de Enrique Riquelme por la presidencia del Real Madrid

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid en las elecciones que se celebran este domingo, anunció este jueves que Vicente del Bosque "va a formar parte" de su "proyecto" de una manera "totalmente desinteresada".

"De una manera totalmente desinteresada, don Vicente del Bosque va a formar parte de nuestro proyecto. De manera totalmente desinteresada, únicamente por el bien del Real Madrid. Nos ha pedido claramente que sea totalmente desinteresada, además", reveló en declaraciones al Partidazo de Cope.

El candidato no desveló cuál sería la función de Del Bosque en el nuevo organigrama si gana las elecciones.

Del Bosque, leyenda como jugador y entrenador del club merengue, además de seleccionador español campeón del mundo y de Europa con el combinado nacional en 2010 y 2012, se suma en la lista de personas que formarán parte del proyecto de Enrique Riquelme.

Se une a Hierro y Raúl González

El candidato ya ha anunciado a Raúl González como director deportivo, Fernando Hierro como director de la cantera e Iker Casillas con un "papel de primer nivel en la estructura corporativa del club".

"Capitán histórico del Real Madrid y referente del fútbol mundial, su incorporación completa el trío de figuras clave llamado a liderar esta nueva etapa", apostilló la carta del candidato sobre el exportero blanco.

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