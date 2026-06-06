IMÁGENES: Así ha sido la llegada del Papa León XIV a España

Este sábado, 6 de junio, el papa León XIV ha aterrizado a las 10.13 horas en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El Papa León XIV llega a Madrid | EFE

Los Reyes Felipe VI y Letizia han sido los primeros en recibir al pontífice a pie de avión, donde han mantenido una breve conversación. Acto seguido, el Papa ha procedido a realizar el tradicional besamanos con las distintas autoridades y entidades presentes en la pista.

El Rey Felipe VI recibe al Papa León XIV | EFE

Los Reyes acompañan al Papa León XIV | EFE

Tras el recibimiento, León XIV ha entrado en las instalaciones del aeropuerto, donde ha sido recibido por numerosas familias entre vítores y banderas de España. El Papa se ha presentado con las vestiduras propias de las visitas de Estado y de las ocasiones solemnes.

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