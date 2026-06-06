Así ha sido el recorrido de León XVI en el papamóvil ante un baño de masas

El papa León XIV ha recorrido este mediodía el centro de Madrid en papamóvil en su primer trayecto con este vehículo por la capital, arropado por cientos de ciudadanos que le han dado la bienvenida entre el Palacio Real y las inmediaciones de la plaza de Colón. El paseo, de media hora, ha comenzado después de la bienvenida oficial ofrecida por los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en la plaza de la Armería.

Tras el acto exterior, el pontífice ha mantenido un encuentro a solas con la familia real. Después ha saludado a las autoridades en el salón del Trono y, ya en el salón de Columnas, ha escuchado el discurso del rey Felipe VI antes de pronunciar sus primeras palabras.

Poco después de las 13.30 horas, León XIV ha abandonado el Palacio Real por la Puerta del Príncipe, abierta para el paso del papamóvil, mientras la familia real lo despedía y repicaban las campanas de La Almudena.

A bordo del vehículo semiabierto, con techo acristalado, el papa ha puesto rumbo a la nunciatura apostólica, su residencia estos días, aunque no ha completado el itinerario en ese medio.

La mayor expectación se ha vivido en la plaza de España y en la calle Princesa, cerrada al tráfico. Numerosas familias con niños, algunas con banderas del Vaticano, han recibido al pontífice al grito de "vivas al papa" y "estas son las familias del papa".

Sin apenas descanso, León XIV ha saludado y bendecido a los fieles, muchos con el móvil en alto para captar el paso de Robert Prevost.

Entre el público se ha visto a monjas rezando el rosario y a padres y alumnos del colegio Mater Salvatoris, que han cantado con guitarras y altavoz. El papamóvil, escoltado por coches y motocicletas de seguridad, ha continuado hacia Colón, donde también aguardaban cientos de personas.

En la zona esperaba un grupo de religiosas y colaboradoras de las Misioneras de las Doctrinas Rurales, llegadas de Málaga con banderas de España y claveles blancos y amarillos. Una de ellas, María Vigil, ha expresado su deseo de que el Santo Padre "venga a fortalecer en la fe no solamente a Madrid, sino a toda España".

Cerca de Colón, el pontífice ha bajado del papamóvil y ha seguido en coche cerrado hasta la nunciatura. Esta tarde volverá a utilizarlo por la Castellana antes de presidir una vigilia con jóvenes en Lima.

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