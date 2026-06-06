Vigilia del papa León XIV con jóvenes en la Plaza de Lima en Madrid, streaming en directo

Última parada del papa León XIV en el primer día de su visita a España. La Plaza de Lima, en Madrid, congrega a medio millón de fieles, según la Delegación del Gobierno, para asistir a la Vigilia de Jóvenes del Corpus Christi presidida por el pontífice donde dialogará con los jóvenes.

El santo padre ha visitado el Palacio Real y por la tarde, a las 18:00 horas, ha tenido lugar la visita a los operadores y asistidos del Proyecto Social "CEDIA 24 HORAS" de Cáritas Diocesana de Madrid. Una vez finalice este acto se dirigirá a la Plaza de Lima.

La Vigilia está estructurada en cuatro momentos. El primero es la Acogida que ha comenzado a las 16:00 horas con la apertura de puertas donde los jóvenes han ido llegando mientras se proyectaban "vídeos que preparen el corazón", ha explicado la Archidiócesis de Madrid. Aunque hasta las 18:30 horas no ha comenzado la Escucha con las actuaciones de algunos de los artistas. Tras ello se ha realizado el rezo del rosario acompañado de testimonios y la de Nuestra Señora de la Almudena.

Pero para llegar al corazón de Madrid, el pontífice ha recorrido el Paseo de la Castellana en papamóvil, saludando a los miles de fieles congregados en las calles, así como bautizando a varios bebés que le acercaban al vehículo.

El acto ha comenzado con la intervención del arzobispo de Madrid José Cobo, diciéndole al santo padre que "esta es su casa, estos son sus jóvenes" y le ha pedido que los anime a seguir como cristianos "para construir comunidades vivas que sostengan a los jóvenes. Tras ello, ha tenido lugar la interpretación de un fragmento del musical 'Godspell' del actor español Antonio Banderas

Más tarde será el turno del pontífice donde dialogará con los jóvenes, dando comienzo la Exposición del Santísimo y al tercer momento, el Encuentro. Y finalmente el Envío, que consistirá en la celebración de la fe con actuaciones musicales, como la de Hakuna.

Sigue en directo la Vigilia con Jóvenes del Corpus Christi en nuestro streaming en directo.

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