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Denuncian a un ginecólogo de Murcia por abuso sexual a una paciente

La denunciantes es trabajadora de una empresa externa y tienes unos 40 años, mientras que el denunciado es un sexagenario sin antecedentes penales.

Un ginecólogo recibe más de 150 denuncias por agresiones sexuales a sus pacientes

Un ginecólogo recibe más de 150 denuncias por agresiones sexuales a sus pacientesFreepik

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Un ginecólogo del hospital Virgen de la Arrixaca (Murcia) ha sido denunciado por agresión sexual por una paciente y el SMS (Servicio Murciano de Salud) ha decidido abrir una investigación.

La trabajadora es de una empresa externa

Como consecuencia, el médico no podrá mantener contacto con la denunciante, que es trabajadora de una empresa externa en el mismo hospital y a la que se le ha reubicado en otra zona de trabajo. No obstante, no hay orden de alejamiento.

La víctima denunció que llegó a abalanzarse sobre ella

Según el diario 'La Opinión', de Murcia, los hechos denunciados habrían ocurrido en marzo de 2025, pero ha sido hace poco cuando la paciente decidió denunciar. Según la denunciante, la sometió a tocamientos en sus partes íntimas que ella consideró del todo innecesarios para tomar la muestra necesaria. Además, la víctima aseguró que el médico llegó a abalanzarse sobre ella e incluso a besarla. El ginecólogo es un sexagenario que no tiene antecedentes penales.

Este pasado viernes el ginecólogo compareció en el juzgado y quedó en libertad con cargos y con prohibición de comunicarse con la denunciante.

La gerencia del Área I del SMS conoció el suceso hace dos semanas, cuando la policía solicitó información y "se está colaborando en todo lo que se requiere", según las fuentes citadas de este servicio. De acuerdo con el protocolo correspondiente, el SMS "abrió procedimiento" y notificó el caso la Unidad de Igualdad, que ha abierto la correspondiente investigación.

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