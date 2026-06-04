David Sánchez niega que interviniera en la creación y adjudicación de su puesto de trabajo: "No tengo capacidad de influir en nada"

"No tengo capacidad de influir en nada", así ha negado David Sánchez que interviniera en la creación y adjudicación de su puesto de trabajo. El hermano del presidente del Gobierno estaba hoy citado ante el juez como acusado en el juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz. Se piden para él 3 años de cárcel por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El resto de acusados ​​están relacionados con las áreas de Cultura y Recursos Humanos de la institución provincial, además del jefe de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez.

En la jornada de este miércoles finalizó la fase testifica. En la sala se han escuchado a más de 40 testigos, algunos de ellos también peritos. Estos testimonios han señalado varias aristas en los procesos de creación de plazas y contratación, tanto la de David Sánchez como la de su amigo personal Luis Carrero.

Según la declaración del teniente coronel Antonio Balas y sujeto a los atestados que se elaboran a partir de la investigación de miles de correos, el puesto de David Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios fue creado para este último. Considera que Gallardo fue el impulsor de la plaza, con el "motor" del área de Recursos Humanos. "Hay unos actos preparatorios y administrativos que se llevaron a cabo para generar" la plaza, expusieron los agentes de la UCO. "Si al final se creó una plaza para alguien determinado, debe haber otros intervinientes".

Niega los hechos

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha negado que interviniera e influyera en la creación y adjudicación tanto de su plaza como 'coordinador de conservatorios' de Badajoz como la de Luis Carrero, amigo personal, en el puesto de jefe de Coordinación de Programas de Actividades Transfronterizas. La declaración ha durado diez minutos y solo ha contestado a las preguntas de su letrado, Emilio Cortés.

"Yo no solicité ningún cambió de nomenclatura", ha aseverado en su declaración, en la que ha explicado que atribuyó dicha modificación al incremento del volumen de trabajo, "con muchos proyectos" musicales y culturales. Ha explicado que dicha 'Oficina de Artes Escénicas' no era un espacio físico, era un cargo de coordinación entre los conservatorios y el programa 'Ópera joven' que conectaba alumnos, profesores, conjuntos instrumentales y actividades.

En este sentido ha dicho que no tuvo un despacho estable, pues al inicio sí lo tuvo en uno de los conservatorios y posteriormente trabajo en espacios comunes de la Diputación. Asimismo, ha negado que solicitara la retirada del régimen de incompatibilidades.

Funciones de Carrero

Preguntado por su letrado, en alusión a que Carrero entró en la Diputación para hacer el trabajo de David Sánchez, este ha expuesto que su actividad, entre cuyas funciones incluía director de orquesta y asuntos musicales, requiere una formación especializada que Carrero no tenía.

Sobre algunos correos intervenidos en los que él y Carrero hablan del puesto de trabajo de este último ha explicado que en septiembre de 2023 escuchó que iba a haber "un refuerzo en el área de Cultura" y decidió comunicárselo a Luis Carrero "por si le interesaba".

"No tengo influencia alguna" en ello, ha añadido al ser preguntado por el proceso de creación de la plaza y la posterior adjudicación. Ha relatado que Carrero, antes de llegar a la Diputación, le ayudaba en sus ideas, siempre desde "una colaboración desinteresada" en el marco de su amistad.