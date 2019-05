Médicos y enfermeros: una paliza cada dos días

En urgencias no siempre es necesario actuar de esa manera, la mayoría de los casos no son urgentes, se puede esperar. Y cuando algún paciente no está por la labor de aguardar su turno se producen agresiones como las que se ven en las imágenes, una de las últimas en el Hospital de Málaga: "Son personas que no entienden que hay que hacer una serie de pruebas, que hay que esperar el resultado". Y llegan las "patadas, vejaciones, todo en un pasillo de urgencias".

Los médicos y enfermeros sufren una paliza o vejación cada 48 horas. Se han recogido datos en cinco comunidades, y en lo que llevamos de año son casi medio centenar de incidentes. Pero el año pasado casi 500 doctores y casi 1.500 sanitarios fueron agredidos: "Golpes en la cara, un puñetazo en el pecho... o la coacción de que voy a ponerle una denuncia para que a usted el despidan".

Las imágenes son un ejemplo. A muchos profesionales les gustaría contar con cámaras de seguridad para poder denunciar más casos como estos. Muchos de los que ejercen en la Seguridad Social se sienten amenazados a diario por actitudes como estas: "Yo le pago el salario, usted tiene que hacer...". Hartos de ser los sparring de todos los males, preparan movilizaciones a finales de mes por toda España para que se pase de las promesas a los hechos.