Más de 100 migrantes llegan al aeropuerto de Barajas procedentes de Tenerife

Continúa el goteo incesante de cayucos en la isla de El Hierro con la llegada de más de 600 personas en las últimas 24 horas. En uno de ellos viajaban seis bebés, y los servicios de rescate destacan que es algo cada vez más habitual la llegada de bebés, niños muy pequeños e incluso familias enteras. Además les llama la atención que las embarcaciones son cada vez más precarias, cayucos que al poco de ser rescatados se hunden en el mar.

La isla de El Hierro está completamente saturada, y muchos de los migrantes están siendo trasladados a la península. Un equipo de Antena 3 noticias ha captado la imagen de más de 100 migrantes llegados a Madrid en avión para ser recolocados en la península. Algunos van a hoteles como es el caso de Lloret de Mar, o Torrox, y allí esperan a que se resuelva su situación, que puede ser el asilo o la expulsión.

Pero antes de ser derivados pasan por el CATE de El Hierro, un Centro de Atención Temporal para extranjeros donde pasan como máximo 72 horas bajo custodia policial.

Allí se procede a una primera identificación mediante reseña dactilar con la policía científica, que les toma las huellas.

Identificación, acogida y traslados migratorios

Además los agentes de Extranjería les asignan un NIE y comienza un proceso de verificación de identidades. Con ayuda de intérpretes y cooperación internacional con los países de origen, determinan su identidad real. Aquellos que son “menores evidentes”, es decir, niños y niñas, van al CATE separados de los adultos y casi de inmediato los llevan a la comisaría de la policía canaria y de ahí, lo antes posible a centros de menores. Los adultos pasan un máximo de 72 horas en el CATE Y luego van a centros de acogida gestionados por las ONG, y ya de ahí se inician los traslados a la península.

La directora general de CEAR, Mónica López explica: “No es que el Estado haga el traslado en un avión y deje a las personas en un hostal”. Están gestionados por las ONG y allí ellos pueden iniciar sus trámites: “Se inicia el trámite de asilo, y si no piden asilo, se inicia el trámite de expulsión”, aclara López. Es un procedimiento ordinario aunque es diferente en Ceuta y Melilla que al tener un régimen especial en el Espacio Schengen no permiten este tipo de traslados.

Hoy un grupo de unos 100 inmigrantes ha llegado al aeropuerto de Madrid Barajas, y esta tarde otro grupo salía de Tenerife Norte con rumbo también a la península.

Mientras tanto en El Hierro, continúa la llegada de embarcaciones al muelle de La Restinga, dos por la mañana, con 197 personas, entre ellas al menos 20 mujeres y 6 bebés. Y a mitad de tarde ya están en marcha 3 rescates más.

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