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Accidente de tráfico

Muere un agente de la Guardia Urbana al chocar su moto contra un coche de la Policía Nacional en el centro de Barcelona

Un agente de la Guardia Urbana de Barcelona, de 50 años, que iba en motocicleta ha fallecido tras chocar contra vehículo de la Policía Nacional. El accidente tuvo lugar ayer por la noche en el centro de la ciudad condal.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Urbana

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Urbana Ayuntamiento de Barcelona

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Marta Rams
Marta Rams
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Tragedia en el centro de Barcelona. Ocurrió ayer sobre las 22:30 horas a la altura del número 650 de la Gran Vía de las Cortes Catalanas. El coche policial circulaba en servicio de emergencia, con las luces y las sirenas encendidas, cuando, por motivos que todavía se están investigando, colisionó con la motocicleta del agente, que se dirigía a su puesto de trabajo.A consecuencia del impacto, el motorista sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladado inmediatamente en ambulancia a un centro hospitalario, donde falleció poco después.

La Unidad de Investigación y Prevención de la Accidentalidad (UCAT) de la Guardia Urbana se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas y las circunstancias del accidente. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha expresado sus condolencias a los familiares y allegados del fallecido. Asimismo, ha reiterado su compromiso de continuar impulsando medidas para reducir la siniestralidad vial en la ciudad. En sus redes sociales, la guardia urbana también ha dado el pésame a la familia , a amigos y compañeros del agente que ha perdido la vida.

Con este nuevo fallecimiento, ya son 17 las personas que han perdido la vida en accidentes de tráfico en Barcelona desde principios de año.

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