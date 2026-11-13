Noticias hoy, viernes 13 de noviembre de 2026

La campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre ya está en marcha de forma oficial y ha arrancado con sorpresas. Pedro Sánchez cumplió la tradición del PSOE de abrir la campaña en Andalucía, mientras Alberto Núñez Feijóo lo hizo en Cataluña. Los socialistas convierten a Begoña Gómez en un activo en la carrera hacia esa remontada que ven posible mientras el PP abraza la gestión como motor de campaña. Para los de Santiago Abascal la prioridad nacional sigue siendo el eje central de sus discursos. Para Frente Amplio la vivienda va a ser su punto fuerte y Podemos se ofrece como única solución para frenar a la extrema derecha.