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Noticias hoy, viernes 13 de noviembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 13 de noviembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Noticias hoy, viernes 13 de noviembre de 2026

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La campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre ya está en marcha de forma oficial y ha arrancado con sorpresas. Pedro Sánchez cumplió la tradición del PSOE de abrir la campaña en Andalucía, mientras Alberto Núñez Feijóo lo hizo en Cataluña. Los socialistas convierten a Begoña Gómez en un activo en la carrera hacia esa remontada que ven posible mientras el PP abraza la gestión como motor de campaña. Para los de Santiago Abascal la prioridad nacional sigue siendo el eje central de sus discursos. Para Frente Amplio la vivienda va a ser su punto fuerte y Podemos se ofrece como única solución para frenar a la extrema derecha.

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Sociedad

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Noticias hoy, viernes 13 de noviembre de 2026

Imagen del videopodcast de 3x3N del episodio 'Crsis migratoria: El Hierro, al límite"

Las llegadas de migrantes llevan a El Hierro al límite: la emergencia migratoria, las rutas más peligrosas y el origen de la crisis, en el nuevo episodio de '3x3N'

Imagen de un coche de la Guardia Civil

La Guardia Civil detiene en Almería a un hombre belga huido tras atropellar en su país a un policía

Imagen de archivo de un coche de bomberos
Incendio

Al menos dos muertos en el incendio de un edificio en Gran Canaria

Vista de Nueva York
Efemérides

Efemérides de hoy 13 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 13 de noviembre?

Los vecinos del edificio de 'El Ruso'
Oviedo

El temor de los vecinos del edificio de 'El Ruso', donde explotó la bomba de Oviedo: "Pudo ser una catástrofe"

El miedo está instalado entre las familias que esperan garantías tras la explosión en Villafría, en Oviedo. Fueron desalojados y ahora cuesta volver.

Imagen de archivo de la Policía Nacional
Violencia machista

Detienen a un hombre en Gijón por matar a puñaladas a su expareja

La Policía nacional ha detenido a un hombre de alrededor de 40 años por apuñalar mortalmente a su expareja y atacarla con arma blanca en el cuello y abdomen.

Récord de población en España

España bate su récord de población y roza ya los 50 millones de habitantes

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Escaparates rotos y saqueos en varios comercios de Barcelona tras los disturbios en la huelga general

Tres menores desenmascaran a un hombre que concertó una cita sexual con quien creía que era una niña de 14 años

Tres menores desenmascaran a un hombre que concertó una cita sexual con quien creía que era una niña de 14 años

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