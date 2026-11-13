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Hallan dos cadáveres en dos municipios de Ávila

Los cuerpos corresponden a dos hombres de unos 40 años y han sido encontrados en Arenas de San Pedro y Mombeltrán. La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones y descarta, por el momento, que exista relación entre ambos sucesos.

Coche Guardia Civil.

Coche Guardia Civil. Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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La Guardia Civil investiga la aparición de dos cadáveres en el sur de la provincia de Ávila. Se trata de dos hombres de aproximadamente 40 años cuyos cuerpos han sido localizados en los municipios de Arenas de San Pedro y Mombeltrán, separados por pocos kilómetros.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, los dos hallazgos no estarían relacionados entre sí, por lo que las investigaciones se están desarrollando de manera independiente.

El primero de los cuerpos fue encontrado el pasado 1 de noviembre en los márgenes del arroyo Avellaneda, situado a las afueras de Arenas de San Pedro. Días después, se produjo el segundo hallazgo en una finca del municipio de Mombeltrán.

Investigan las causas de la primera muerte

Tras localizar el cadáver en Arenas de San Pedro, se activó la comisión judicial, que se desplazó hasta el lugar para llevar a cabo las actuaciones correspondientes y certificar el fallecimiento. Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que murió este hombre. La Subdelegación del Gobierno ha explicado que las causas de la muerte "no han podido ser determinadas", por lo que los agentes continúan trabajando para esclarecer lo sucedido.

Los investigadores ahora tratan de recopilar "todos los elementos necesarios para el completo esclarecimiento de lo sucedido", según ha señalado la Subdelegación del Gobierno.

La Guardia Civil trata los hallazgos como sucesos independientes

El segundo cadáver fue localizado días después en una finca de Mombeltrán, un municipio próximo a Arenas de San Pedro. Pese a la cercanía entre ambas localidades y a que los dos fallecidos tenían edades similares, la Subdelegación del Gobierno ha descartado que exista una conexión entre los hallazgos.

Desde este organismo han precisado que los hechos "no guardan ninguna relación entre sí" y que, por tanto, se investigan como "sucesos independientes".

La Guardia Civil mantiene abiertas las actuaciones para esclarecer las circunstancias de los fallecimientos. Hasta el momento, no se han facilitado más detalles sobre las causas de la muerte del segundo hombre.

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